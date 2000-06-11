Раздел: Происшествия
В киевском кафе ограбили женщину, преступник проглотил золотое кольцо
При появлении правоохранителей один из злоумышленников решил избавиться от доказательств и проглотил кольцо потерпевшей.
Для выяснения обстоятельств всех участников события доставили в районный отдел полиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминальную Украину.
В дежурную часть Днепровского управления полиции Киева поступил вызов из кафе на проспекте Гагарина. По словам работника учреждения, помощь полицейских понадобилась посетительнице, которую ограбили трое мужчин. Полицейские установили личности мужчин и некоторые обстоятельства. Сначала мужчины и женщина отдыхали по разным столиками, а впоследствии они познакомились. В какой-то момент между ними произошел конфликт, который завершился тем, что мужчины сняли с руки новой знакомой кольцо и отказались его возвращать. Когда узнали, что об этом инциденте стало известно полиции, один из участников конфликта проглотил украшение. Поэтому чтобы это подтвердить, им пришлось отвезти злоумышленника на медицинское обследование.
Читайте также: На киевском вокзале избили и ограбили мужчину
Двоих участников конфликта задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они - местные жители, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. По ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. Задержанные дают показания следователям, готовится ходатайство в суд для избрания меры пресечения.
Для выяснения обстоятельств всех участников события доставили в районный отдел полиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминальную Украину.
В дежурную часть Днепровского управления полиции Киева поступил вызов из кафе на проспекте Гагарина. По словам работника учреждения, помощь полицейских понадобилась посетительнице, которую ограбили трое мужчин. Полицейские установили личности мужчин и некоторые обстоятельства. Сначала мужчины и женщина отдыхали по разным столиками, а впоследствии они познакомились. В какой-то момент между ними произошел конфликт, который завершился тем, что мужчины сняли с руки новой знакомой кольцо и отказались его возвращать. Когда узнали, что об этом инциденте стало известно полиции, один из участников конфликта проглотил украшение. Поэтому чтобы это подтвердить, им пришлось отвезти злоумышленника на медицинское обследование.
Читайте также: На киевском вокзале избили и ограбили мужчину
Двоих участников конфликта задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они - местные жители, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. По ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. Задержанные дают показания следователям, готовится ходатайство в суд для избрания меры пресечения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
387
0
Оставьте свой комментарий