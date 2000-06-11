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Раздел: Происшествия  
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Семейная пара, снимавшая видео для взрослых с 4-летней дочерью, оказалась братом и сестрой

Семейная пара, снимавшая видео для взрослых с 4-летней дочерью, оказалась братом и сестройСтали известны подробности задержания родителей, которые снимали порно со своей 4-летней дочерью.

Журналисты выяснили, что задержанные 30-летний мужчина и 29-летняя женщина – выходцы из Азербайджана. Они приходятся друг другу двоюродными братом и сестрой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Мужчина уже успел получить украинское гражданство, а сама девочка родилась в Украине.

"То, что мы знаем от социальных служб – у них не было никакой информации на этого ребенка. Никто до этого не сообщал, ребенок в садик не ходил", - сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

На данный момент задержанные находятся в СИЗО. Суд постановил арестовать их на два месяца без права внесения залога.

Соседи задержанных отмечали, что квартиру семья с ребенком сняла несколько недель назад. Управители дома никаких жалоб на новых жильцов не получали – все было спокойно.

С пострадавшей девочкой будут работать психологи.

"Нечеловеческий способ эксплуатации совершенно беспомощного человека. Эта травма останется с ребенком навсегда", - сообщил психиатр Александр Иванов.

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Экспертиза также должна установить, есть ли психические расстройства у родителей.
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Сегодня, 16:18 » Автор: Алена Шимко
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