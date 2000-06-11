Раздел: Происшествия
Семейная пара, снимавшая видео для взрослых с 4-летней дочерью, оказалась братом и сестрой
Стали известны подробности задержания родителей, которые снимали порно со своей 4-летней дочерью.
Журналисты выяснили, что задержанные 30-летний мужчина и 29-летняя женщина – выходцы из Азербайджана. Они приходятся друг другу двоюродными братом и сестрой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Мужчина уже успел получить украинское гражданство, а сама девочка родилась в Украине.
"То, что мы знаем от социальных служб – у них не было никакой информации на этого ребенка. Никто до этого не сообщал, ребенок в садик не ходил", - сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
На данный момент задержанные находятся в СИЗО. Суд постановил арестовать их на два месяца без права внесения залога.
Соседи задержанных отмечали, что квартиру семья с ребенком сняла несколько недель назад. Управители дома никаких жалоб на новых жильцов не получали – все было спокойно.
С пострадавшей девочкой будут работать психологи.
"Нечеловеческий способ эксплуатации совершенно беспомощного человека. Эта травма останется с ребенком навсегда", - сообщил психиатр Александр Иванов.
Читайте также: В Киеве семейная пара грабила квартиры
Экспертиза также должна установить, есть ли психические расстройства у родителей.
Журналисты выяснили, что задержанные 30-летний мужчина и 29-летняя женщина – выходцы из Азербайджана. Они приходятся друг другу двоюродными братом и сестрой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Мужчина уже успел получить украинское гражданство, а сама девочка родилась в Украине.
"То, что мы знаем от социальных служб – у них не было никакой информации на этого ребенка. Никто до этого не сообщал, ребенок в садик не ходил", - сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
На данный момент задержанные находятся в СИЗО. Суд постановил арестовать их на два месяца без права внесения залога.
Соседи задержанных отмечали, что квартиру семья с ребенком сняла несколько недель назад. Управители дома никаких жалоб на новых жильцов не получали – все было спокойно.
С пострадавшей девочкой будут работать психологи.
"Нечеловеческий способ эксплуатации совершенно беспомощного человека. Эта травма останется с ребенком навсегда", - сообщил психиатр Александр Иванов.
Читайте также: В Киеве семейная пара грабила квартиры
Экспертиза также должна установить, есть ли психические расстройства у родителей.
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