Раздел: Происшествия
В Черкассах при взрыве авто погиб известный бизнесмен – СМИ
Утром 16 июня в Черкассах взорвался автомобиль «Мерседес», сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
"Сегодня около 07:00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкасс взорвался автомобиль марки "Мерседес". В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", – говорится в сообщении, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
В то же время черкасское издание "Про все" со ссылкой на свои источники сообщает, что водитель автомобиля погиб. Отмечается, что погибшим оказался 69-летний Анатолий Скоромный - директор ТЦ "Транзит". Кроме того, потерпевший возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.
В полиции информацию о смерти пострадавшего пока не комментируют. Сообщается, что сейчас на месте случившегося работают следователи, оперативники и взрывотехники.
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Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
"Сегодня около 07:00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкасс взорвался автомобиль марки "Мерседес". В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", – говорится в сообщении, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
В то же время черкасское издание "Про все" со ссылкой на свои источники сообщает, что водитель автомобиля погиб. Отмечается, что погибшим оказался 69-летний Анатолий Скоромный - директор ТЦ "Транзит". Кроме того, потерпевший возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.
В полиции информацию о смерти пострадавшего пока не комментируют. Сообщается, что сейчас на месте случившегося работают следователи, оперативники и взрывотехники.
Читайте также: США: в аварии погиб известный музыкант
Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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