» » В Киевской области сгорел торговый центр
Раздел: Происшествия  
0

В Киевской области сгорел торговый центр

В Киевской области сгорел торговый центрБойцам ГСЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние здания.

В Киевской области произошел пожар в торговом центре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области, 15 июня в 16:50 в оперативно-диспетчерскую службу пгт Рокитное поступило сообщение о пожаре в ТРЦ «Троицкий» на улице Лесной в селе Троицкое.

Прибыв на место происшествия, бойцы дежурного караула 18-й ДПРЧ пгт Ракитное и добровольные пожарные дружины с. Насташка и с. Остров, установили, что огнем охвачен торговый зал магазина и существует угроза распространения пламени на рядом расположенные здания.

Локализован пожар в 18:05, а в 19:30 - полностью ликвидирован, распространение огня на другие здания удалось предотвратить.

Огнем уничтожено торговый зал магазина, товары, торговое оборудование.

К тушению привлекались 16 человек личного состава и три единицы техники. Травмированных и погибших нет.

Читайте также: В России сгорел торговый центр. Видео

Причина пожара устанавливается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:42 » Автор: Алена Шимко
     2539
     0

Похожие новости по теме

На Харьковщине в огне пожара погибла тысяча цыплят На Харьковщине в огне пожара погибла тысяча цыплят

Пожарным удалось спасти технику и предотвратить распространение огня на соседнее строение

В киевской пятиэтажке произошел пожар В киевской пятиэтажке произошел пожар

Удалось спасти пять человек.

Под Киевом заживо сгорел парень Под Киевом заживо сгорел парень

Причина пожара устанавливается

ЧП под Киевом: в пламени пожара погиб мужчина ЧП под Киевом: в пламени пожара погиб мужчина

В результате ЧП погиб 62-летний пенсионер.

На Киевщине вспыхнул пожар: загорелся рынок На Киевщине вспыхнул пожар: загорелся рынок

Ларек с конфетами сгорел дотла


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх