Раздел: Происшествия
В Киевской области сгорел торговый центр
Бойцам ГСЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние здания.
В Киевской области произошел пожар в торговом центре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области, 15 июня в 16:50 в оперативно-диспетчерскую службу пгт Рокитное поступило сообщение о пожаре в ТРЦ «Троицкий» на улице Лесной в селе Троицкое.
Прибыв на место происшествия, бойцы дежурного караула 18-й ДПРЧ пгт Ракитное и добровольные пожарные дружины с. Насташка и с. Остров, установили, что огнем охвачен торговый зал магазина и существует угроза распространения пламени на рядом расположенные здания.
Локализован пожар в 18:05, а в 19:30 - полностью ликвидирован, распространение огня на другие здания удалось предотвратить.
Огнем уничтожено торговый зал магазина, товары, торговое оборудование.
К тушению привлекались 16 человек личного состава и три единицы техники. Травмированных и погибших нет.
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Причина пожара устанавливается.
В Киевской области произошел пожар в торговом центре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области, 15 июня в 16:50 в оперативно-диспетчерскую службу пгт Рокитное поступило сообщение о пожаре в ТРЦ «Троицкий» на улице Лесной в селе Троицкое.
Прибыв на место происшествия, бойцы дежурного караула 18-й ДПРЧ пгт Ракитное и добровольные пожарные дружины с. Насташка и с. Остров, установили, что огнем охвачен торговый зал магазина и существует угроза распространения пламени на рядом расположенные здания.
Локализован пожар в 18:05, а в 19:30 - полностью ликвидирован, распространение огня на другие здания удалось предотвратить.
Огнем уничтожено торговый зал магазина, товары, торговое оборудование.
К тушению привлекались 16 человек личного состава и три единицы техники. Травмированных и погибших нет.
Читайте также: В России сгорел торговый центр. Видео
Причина пожара устанавливается.
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