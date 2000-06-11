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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мотоцикл провалился под асфальт

В Киеве мотоцикл провалился под асфальтмотоцикл был припаркован под деревом.

В Киеве на улице Липской в Печерском районе столицы асфальт провалился под ножкой мотоцикла.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

По данным «Киева оперативного», мотоцикл был припаркован под деревом. После того, как под ножкой просел асфальт, «двухколесный» упал. «На улице Липской шикарнейший асфальт.

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Вот только что он провалился под ножкой мотоцикла, из-за чего тот упал. Как думаете безопасно для людей?», - пишут авторы паблика.

Ранее сообщалось, что под Киевом сгорел дом после попадания молнии.
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 Теги: Киев, мотоцикл, асфальт

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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