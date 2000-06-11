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Раздел: Происшествия  
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В киевском ботсаду рухнуло дерево

В киевском ботсаду рухнуло деревоИнцидент произошел возле центральной аллеи с фонтаном.

Сегодня, 16 июня, в ботаническом саду им. Александра Фомина в самый разгар дня рядом с посетителями рухнуло гигантское дерево.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

На видео видно, как широкий ствол дерева буквально разломило вдоль, верхушка обломилась и упала недалеко от скамеек в парке, где находились люди.

"Реально чудом обошлось без пострадавших", - сообщают очевидцы.

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При этом порода дерева, которое пострадало, также не указана.
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 Теги: Киев, дерево

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Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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