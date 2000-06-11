Раздел: Происшествия
В киевском ботсаду рухнуло дерево
Инцидент произошел возле центральной аллеи с фонтаном.
Сегодня, 16 июня, в ботаническом саду им. Александра Фомина в самый разгар дня рядом с посетителями рухнуло гигантское дерево.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На видео видно, как широкий ствол дерева буквально разломило вдоль, верхушка обломилась и упала недалеко от скамеек в парке, где находились люди.
"Реально чудом обошлось без пострадавших", - сообщают очевидцы.
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При этом порода дерева, которое пострадало, также не указана.
Сегодня, 16 июня, в ботаническом саду им. Александра Фомина в самый разгар дня рядом с посетителями рухнуло гигантское дерево.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На видео видно, как широкий ствол дерева буквально разломило вдоль, верхушка обломилась и упала недалеко от скамеек в парке, где находились люди.
"Реально чудом обошлось без пострадавших", - сообщают очевидцы.
Читайте также: В Киеве дерево рухнуло на автомобили
При этом порода дерева, которое пострадало, также не указана.
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