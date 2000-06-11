Раздел: Происшествия
В Днепре автомобиль наехал на маленького ребенка
В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль сбил ребенка.
Как было установлено, авария произошла на территории проспекта Мира, где авто «ЗАЗ Славута» сбил девочку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Dnepr24.com.ua
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали подробности аварии. Как выяснилось, девочка выехала на проезжую часть на самокате, после чего и произошло столкновение.
Также свидетели ДТП сообщили о том, что мать ребенка в это время отвлеклась, пока ребенок катался на самокате. Водителю удалось затормозить, иначе бы последствия могли быть намного хуже. Выпивающая в компании мать принялась наносить удары по транспортному средству, о чем сообщили сотрудники полиции.
Читайте также: Авария в Киеве: автомобиль сбил маленького ребенка
Также было установлено, что в результате аварии у девочки была травмирована нога и таз. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала ребенка.
Как было установлено, авария произошла на территории проспекта Мира, где авто «ЗАЗ Славута» сбил девочку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Dnepr24.com.ua
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали подробности аварии. Как выяснилось, девочка выехала на проезжую часть на самокате, после чего и произошло столкновение.
Также свидетели ДТП сообщили о том, что мать ребенка в это время отвлеклась, пока ребенок катался на самокате. Водителю удалось затормозить, иначе бы последствия могли быть намного хуже. Выпивающая в компании мать принялась наносить удары по транспортному средству, о чем сообщили сотрудники полиции.
Читайте также: Авария в Киеве: автомобиль сбил маленького ребенка
Также было установлено, что в результате аварии у девочки была травмирована нога и таз. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала ребенка.
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