Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП на Харьковщине: ВАЗ въехал в велосипедистов
Двое пострадавших госпитализированы с ранами и ушибами, третий от госпитализации отказался
В Харьковской области пгт Безлюдовка 42-летний водитель автомобиля ВАЗ в воскресенье, 17 июня, в 11:10 въехал в велосипедистов, в результате чего погибла женщина и пострадали трое подростков. Сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
ДТП произошло в воскресенье, в 11:10.
"В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека – 16-летние ребята доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Еще один пострадавший подросток-велосипедист от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В Харьковской области пгт Безлюдовка 42-летний водитель автомобиля ВАЗ в воскресенье, 17 июня, в 11:10 въехал в велосипедистов, в результате чего погибла женщина и пострадали трое подростков. Сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
ДТП произошло в воскресенье, в 11:10.
"В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека – 16-летние ребята доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Еще один пострадавший подросток-велосипедист от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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