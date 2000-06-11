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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП на Харьковщине: ВАЗ въехал в велосипедистов

Смертельное ДТП на Харьковщине: ВАЗ въехал в велосипедистовДвое пострадавших госпитализированы с ранами и ушибами, третий от госпитализации отказался

В Харьковской области пгт Безлюдовка 42-летний водитель автомобиля ВАЗ в воскресенье, 17 июня, в 11:10 въехал в велосипедистов, в результате чего погибла женщина и пострадали трое подростков. Сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

ДТП произошло в воскресенье, в 11:10.

"В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека – 16-летние ребята доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Еще один пострадавший подросток-велосипедист от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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 Теги: Харьковская область, ДТП

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Сегодня, 15:09 » Автор: Татьяна Ларина
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