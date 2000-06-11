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Раздел: Происшествия  
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В Кривом Роге произошло смертельное ДТП

В Кривом Роге произошло смертельное ДТПВодителю автомобиля стало плохо, из-за чего он врезался в дерево и умер на месте

Вчера вечером в Кривом Роге произошло смертельное ДТП. Автомобиль съехал с трассы и врезался в растущее вдоль дороги дерево, пишет Хроника.инфо со ссылкой на DP.OBLAST.ONLINE

О случившемся стало известно в 16 часов вечера. Авария произошла на объездной дороге. Водитель направлялся с Первомайки на Кировоградскую трассу. В Daewoo Nexia на пассажирском сидении находились женщина с ребенком, они получили травмы и были госпитализированы в восьмую горбольницу.

Предварительно во время движения у водителя сильно ухудшилось самочувствие, из-за чего он потерял управление и врезался в дерево. Медики не смогли оказать помощь потерпевшему, он умер на месте ДТП.

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На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Кривого Рога. Подробности аварии выясняются.
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 Теги: Кривой Рог, ДТП

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Сегодня, 15:44 » Автор: Татьяна Ларина
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