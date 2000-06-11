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Раздел: Происшествия  
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В Николаеве на пешеходном переходе водитель сбил пожилую женщину

В Николаеве на пешеходном переходе водитель сбил пожилую женщинуПострадавшая находится в больнице

В воскресенье, 17 июня, в Николаеве автомобиль "Land Cruiser Prado" на пешеходном переходе сбил пенсионерку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 0512.com.ua

Автомобиль Land Cruiser Prado двигался по пр.Центральном в со стороны 6-Слободской в строну 3-й Слободской.

На 4-й Слободской на пешеходный переход внезапно выбежала пенсионерка. Водитель не успевая затормозить совершил наезд на пешехода.

Пенсионерку с места происшествия госпитализировали в условия больницы.

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На месте работает полиция. Обстоятельства выясняются.
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 Теги: Николаев, дтп

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Сегодня, 16:54 » Автор: Татьяна Ларина
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