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Раздел: Происшествия  
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В Киеве восстановили движение транспорта

В Киеве восстановили движение транспортаШествие двинулось в 10:00 от Национальной оперы Украины.

В центре Киева восстановили восстановили движение транспорта, которое временно ограничивали в связи с Маршем равенства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"Движение транспорта по улицам Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко восстановлено", – говорится в сообщении.

В Киеве 17 июня состоялся Марш равенства "КиевПрайд - 2018". Шествие двинулось в 10:00 от Национальной оперы Украины и прошло по центру города. Сейчас "КиевПрайд" уже закончился. В нем, по данным полиции, приняли участие 3,5 тыс. человек.

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Кроме того, в связи с Маршем равенства на вход и выход закрывали станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".
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 Теги: Киев, движение транспорта

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Сегодня, 18:34 » Автор: Едгар Букмирза
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