Раздел: Происшествия
В Киеве восстановили движение транспорта
Шествие двинулось в 10:00 от Национальной оперы Украины.
В центре Киева восстановили восстановили движение транспорта, которое временно ограничивали в связи с Маршем равенства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"Движение транспорта по улицам Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко восстановлено", – говорится в сообщении.
В Киеве 17 июня состоялся Марш равенства "КиевПрайд - 2018". Шествие двинулось в 10:00 от Национальной оперы Украины и прошло по центру города. Сейчас "КиевПрайд" уже закончился. В нем, по данным полиции, приняли участие 3,5 тыс. человек.
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Кроме того, в связи с Маршем равенства на вход и выход закрывали станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".
В центре Киева восстановили восстановили движение транспорта, которое временно ограничивали в связи с Маршем равенства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"Движение транспорта по улицам Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко восстановлено", – говорится в сообщении.
В Киеве 17 июня состоялся Марш равенства "КиевПрайд - 2018". Шествие двинулось в 10:00 от Национальной оперы Украины и прошло по центру города. Сейчас "КиевПрайд" уже закончился. В нем, по данным полиции, приняли участие 3,5 тыс. человек.
Читайте также: В Киеве завершился ремонт Набережного шоссе
Кроме того, в связи с Маршем равенства на вход и выход закрывали станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".
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