Раздел: Происшествия
В Киеве снесли огромный МАФ
У собственника не было разрешительных документов.
Сотрудники КП "Киевблагоустройство" демонтировали гигантский МАФ, который стоял во дворе на просп. Комарова, 10-а.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Площадь конструкции составляла больше 200 кв. м (здесь изготовляли ролеты). При этом у собственника не было разрешительных документов ни на сооружение, ни на землю.
Ранее мы сообщали, что сотрудники КП "Киевблагоустройство" демонтировали ряд незаконных гаражей, разрисованных граффити. Освободившуюся от покрытых ржавчиной железных "коробок" территорию вскоре облагородят.
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Речь идет об обеспечении благоустройства территорий, граничащих с железнодорожной веткой Киев-Пассажирский – Аэропорт "Борисполь".
Сотрудники КП "Киевблагоустройство" демонтировали гигантский МАФ, который стоял во дворе на просп. Комарова, 10-а.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Площадь конструкции составляла больше 200 кв. м (здесь изготовляли ролеты). При этом у собственника не было разрешительных документов ни на сооружение, ни на землю.
Ранее мы сообщали, что сотрудники КП "Киевблагоустройство" демонтировали ряд незаконных гаражей, разрисованных граффити. Освободившуюся от покрытых ржавчиной железных "коробок" территорию вскоре облагородят.
Читайте также: В Киеве снесли скандальное кафе
Речь идет об обеспечении благоустройства территорий, граничащих с железнодорожной веткой Киев-Пассажирский – Аэропорт "Борисполь".
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