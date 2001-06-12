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Раздел: Происшествия  
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В Харькове семилетняя девочка погибла под колесами микроавтобуса

В Харькове семилетняя девочка погибла под колесами микроавтобусаДевочка погибла на месте происшествия.

В Харькове микроавтобус сбил насмерть 7-летнего ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Информацию о совершении наезда на ребенка транспортным средством на улице Драгомировской правоохранители получили вечером 17 июня.

На место ДТП выехали следователи и оперативники, а также руководство областной полиции.

Как установили полицейские, микроавтобус, за рулем которого находился 42-летний мужчина, наехал на девочку семи лет. Ребенок погиб на месте происшествия.

Информацию внесли в Журнал единого учета правонарушений.

В полиции выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее в поселке Мизоч (Здолбуновский район Ровенской области) автомобиль «Фольксваген» врезался в дерево.

В салоне находилось 6 детей, которых пришлось госпитализировать в больницу.

Все пострадавшие несовершеннолетние являются детьми знакомых и родных 29-летнего водителя, который не справился с управлением авто.

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Пятеро детей из Здолбунова, а одна из девочек приехала отдыхать к родственникам из Днепра.

У водителя медики диагностировали политравму, а также повреждения внутренних органов и ключицы.
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 Теги: Харьков, ДТП

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Сегодня, 11:32 » Автор: Анна Мартынова
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