Раздел: Происшествия
В Харькове семилетняя девочка погибла под колесами микроавтобуса
Девочка погибла на месте происшествия.
В Харькове микроавтобус сбил насмерть 7-летнего ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Информацию о совершении наезда на ребенка транспортным средством на улице Драгомировской правоохранители получили вечером 17 июня.
На место ДТП выехали следователи и оперативники, а также руководство областной полиции.
Как установили полицейские, микроавтобус, за рулем которого находился 42-летний мужчина, наехал на девочку семи лет. Ребенок погиб на месте происшествия.
Информацию внесли в Журнал единого учета правонарушений.
В полиции выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее в поселке Мизоч (Здолбуновский район Ровенской области) автомобиль «Фольксваген» врезался в дерево.
В салоне находилось 6 детей, которых пришлось госпитализировать в больницу.
Все пострадавшие несовершеннолетние являются детьми знакомых и родных 29-летнего водителя, который не справился с управлением авто.
Читайте также: Под Киевом женщина погибла под колесами микроавтобуса
Пятеро детей из Здолбунова, а одна из девочек приехала отдыхать к родственникам из Днепра.
У водителя медики диагностировали политравму, а также повреждения внутренних органов и ключицы.
В Харькове микроавтобус сбил насмерть 7-летнего ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Информацию о совершении наезда на ребенка транспортным средством на улице Драгомировской правоохранители получили вечером 17 июня.
На место ДТП выехали следователи и оперативники, а также руководство областной полиции.
Как установили полицейские, микроавтобус, за рулем которого находился 42-летний мужчина, наехал на девочку семи лет. Ребенок погиб на месте происшествия.
Информацию внесли в Журнал единого учета правонарушений.
В полиции выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее в поселке Мизоч (Здолбуновский район Ровенской области) автомобиль «Фольксваген» врезался в дерево.
В салоне находилось 6 детей, которых пришлось госпитализировать в больницу.
Все пострадавшие несовершеннолетние являются детьми знакомых и родных 29-летнего водителя, который не справился с управлением авто.
Читайте также: Под Киевом женщина погибла под колесами микроавтобуса
Пятеро детей из Здолбунова, а одна из девочек приехала отдыхать к родственникам из Днепра.
У водителя медики диагностировали политравму, а также повреждения внутренних органов и ключицы.
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