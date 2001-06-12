Раздел: Происшествия
Под Киевом произошло смертельное ДТП с переворотом автомобиля
Людей просят помочь с поисками свидетелей происшествия.
Вчера, 17 июня, не доезжая Вышгородской дамбы в сторону Киева, произошло серьезное ДТП с переворачиванием автомобиля. Просят помощь в поиске свидетелей или видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievtime.com
“Очень прошу помочь в поиске свидетелей или видео!
Вчера, примерно в 19:50 – 20:00, не доезжая Вышгородской дамбы в сторону Киева, мои друзья попали в серьёзное ДТП. Говорят, что их автомобиль VolkswagenVento подрезал серый Mitsubishi Lancer и, чтобы избежать столкновения, они «словили обочину» и улетели в кювет.
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Поможет абсолютно любая информация — свидетели, видео с регистратора, номер этого Lancer (вроде первые буквы ВК или ВС). Очень нужна помощь. Все 5 человек, которые ехали в Volkswagen, госпитализированы.”, – говорится в сообщении "Киев Оперативный".
Вчера, 17 июня, не доезжая Вышгородской дамбы в сторону Киева, произошло серьезное ДТП с переворачиванием автомобиля. Просят помощь в поиске свидетелей или видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievtime.com
“Очень прошу помочь в поиске свидетелей или видео!
Вчера, примерно в 19:50 – 20:00, не доезжая Вышгородской дамбы в сторону Киева, мои друзья попали в серьёзное ДТП. Говорят, что их автомобиль VolkswagenVento подрезал серый Mitsubishi Lancer и, чтобы избежать столкновения, они «словили обочину» и улетели в кювет.
Читайте также: В Киеве спасатели сняли мужчину с крыши Успенского собора
Поможет абсолютно любая информация — свидетели, видео с регистратора, номер этого Lancer (вроде первые буквы ВК или ВС). Очень нужна помощь. Все 5 человек, которые ехали в Volkswagen, госпитализированы.”, – говорится в сообщении "Киев Оперативный".
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