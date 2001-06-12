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Раздел: Происшествия  
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В Киеве автомобиль полностью провалился под асфальт

В Киеве автомобиль полностью провалился под асфальтПроисшествие произошло у бордюра.

В Киеве, 18 июня, машина провалилась под асфальт в районе улицы Ярославов Вал, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом сообщают пользователи в Twitter, публикуя соответствующее фото.

По фото видно, что провал грунта произошел у кромки бордюра, где и остановился автомобиль. При этом машина провалилась в яму полностью.

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На место чрезвычайного происшествия вызвали спецтехнику, которая пытается достать автомобиль из провала.

О пострадавших не сообщается.
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 Теги: Киев, авто

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Сегодня, 13:25 » Автор: Анна Мартынова
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Пострадавших нет.

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