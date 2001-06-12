Раздел: Происшествия
В Киеве автомобиль полностью провалился под асфальт
Происшествие произошло у бордюра.
В Киеве, 18 июня, машина провалилась под асфальт в районе улицы Ярославов Вал, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщают пользователи в Twitter, публикуя соответствующее фото.
По фото видно, что провал грунта произошел у кромки бордюра, где и остановился автомобиль. При этом машина провалилась в яму полностью.
Читайте также: В Киеве автомобиль провалился под асфальт
На место чрезвычайного происшествия вызвали спецтехнику, которая пытается достать автомобиль из провала.
О пострадавших не сообщается.
В Киеве, 18 июня, машина провалилась под асфальт в районе улицы Ярославов Вал, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщают пользователи в Twitter, публикуя соответствующее фото.
По фото видно, что провал грунта произошел у кромки бордюра, где и остановился автомобиль. При этом машина провалилась в яму полностью.
Читайте также: В Киеве автомобиль провалился под асфальт
На место чрезвычайного происшествия вызвали спецтехнику, которая пытается достать автомобиль из провала.
О пострадавших не сообщается.
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