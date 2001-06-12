Раздел: Происшествия
В Киеве грузовик насмерть переехал мужчину
ДТП произошло на ул. Симиренко.
Авария произошла днем 18 июня на ул. Симиренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Водитель грузовика сбил мужчину, переходившего дорогу.
Пешеход погиб на месте.
Читайте также: Под Киевом произошло смертельное ДТП с переворотом автомобиля
Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.
Авария произошла днем 18 июня на ул. Симиренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Водитель грузовика сбил мужчину, переходившего дорогу.
Пешеход погиб на месте.
Читайте также: Под Киевом произошло смертельное ДТП с переворотом автомобиля
Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.
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