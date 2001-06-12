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В Киеве грузовик насмерть переехал мужчину

В Киеве грузовик насмерть переехал мужчинуДТП произошло на ул. Симиренко.

Авария произошла днем 18 июня на ул. Симиренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Водитель грузовика сбил мужчину, переходившего дорогу.

Пешеход погиб на месте.

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Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

В Киеве грузовик насмерть переехал мужчину
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 Теги: Киев, грузовик

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Сегодня, 14:27 » Автор: Анна Мартынова
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