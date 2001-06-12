Раздел: Происшествия
Взрыв «Волги» в Киеве: стало известно о состоянии детей
Детям стало лучше.
Как стало известно в понедельник, 18 июня, дети, пострадавшие во время страшного взрыва на улице Чернобыльской, пошли на поправку. Пресс-секретарь клиники «Охматдет» София Кущ рассказала, что трем девочкам в возрасте от 9 до 11 лет, а также пятилетнему мальчику Павлику уже стало заметной лучше. Она подчеркнула, что все это время врачи оказывали им всю необходимую помощь, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Предполагалось, что девочек могут выписать уже сегодня, 18 июня, однако пока медики не спешат с окончательным решением.
Случай Павлика оказался самым сложным. В результате взрыва мальчик получил множественные ранения. Осколки взорвавшейся гранаты задели его голову, нижнюю часть туловища, спину и живот. Врачи ввели его в медикаментозную кому. В клинике ребенку сделали несколько операций.
Родители Павлика все это время постоянно были рядом с сыном. Они утверждают, что чувствовали, как ребенок реагирует на их слова: когда они пообещали купить ему велосипед, у него участился пульс.
Отмечается, что в данный момент ребенок уже в сознании и может выполнять несложные инструкции врачей.
Напомним, что ранее Politeka сообщала о состоянии Павлика и призывала молиться за него. Сообщалось, что мальчик, пострадавший при взрыве в Святошинском районе Киева, остается в реанимации.
Всего в результате происшествия возле детского сада пострадало четверо детей.
Осколочные ранения груди и живота получила девятилетняя Анастасия. У Полины, которой также 9 лет, осколками повредило голову, грудь и ногу. Восьмилетняя Влада получила рану на шее, ее зашили.
В коме находится пятилетний Павел, который пострадал больше всех. Мальчика привезли в больницу первым на аппарате искусственного дыхания.
Напомним, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева произошел взрыв в автомобиле. Информация о взрыве поступила в милицию в 16:41.
Как выяснилось, во дворе дома стояла старая машина «Волга» с открытым окном. Дети, которые играли во дворе, достали из салона какую-то коробку, и она взорвалась.
Правоохранители рассматривали теракт как одну из версий взрыва автомобиля в столице. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, владелец «Волги» заложил в своем автомобиле взрывчатку, чтобы проучить возможен воров.
Читайте также: Взрыв автомобиля в Киеве: Аваков раскрыл подробности
Известно, что эта «Волга» стояла без движения уже несколько лет. Ее владельцем является бывший военный АТО. Мужчина выехал из Киева несколько дней назад.
Как стало известно в понедельник, 18 июня, дети, пострадавшие во время страшного взрыва на улице Чернобыльской, пошли на поправку. Пресс-секретарь клиники «Охматдет» София Кущ рассказала, что трем девочкам в возрасте от 9 до 11 лет, а также пятилетнему мальчику Павлику уже стало заметной лучше. Она подчеркнула, что все это время врачи оказывали им всю необходимую помощь, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Предполагалось, что девочек могут выписать уже сегодня, 18 июня, однако пока медики не спешат с окончательным решением.
Случай Павлика оказался самым сложным. В результате взрыва мальчик получил множественные ранения. Осколки взорвавшейся гранаты задели его голову, нижнюю часть туловища, спину и живот. Врачи ввели его в медикаментозную кому. В клинике ребенку сделали несколько операций.
Родители Павлика все это время постоянно были рядом с сыном. Они утверждают, что чувствовали, как ребенок реагирует на их слова: когда они пообещали купить ему велосипед, у него участился пульс.
Отмечается, что в данный момент ребенок уже в сознании и может выполнять несложные инструкции врачей.
Напомним, что ранее Politeka сообщала о состоянии Павлика и призывала молиться за него. Сообщалось, что мальчик, пострадавший при взрыве в Святошинском районе Киева, остается в реанимации.
Всего в результате происшествия возле детского сада пострадало четверо детей.
Осколочные ранения груди и живота получила девятилетняя Анастасия. У Полины, которой также 9 лет, осколками повредило голову, грудь и ногу. Восьмилетняя Влада получила рану на шее, ее зашили.
В коме находится пятилетний Павел, который пострадал больше всех. Мальчика привезли в больницу первым на аппарате искусственного дыхания.
Напомним, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева произошел взрыв в автомобиле. Информация о взрыве поступила в милицию в 16:41.
Как выяснилось, во дворе дома стояла старая машина «Волга» с открытым окном. Дети, которые играли во дворе, достали из салона какую-то коробку, и она взорвалась.
Правоохранители рассматривали теракт как одну из версий взрыва автомобиля в столице. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, владелец «Волги» заложил в своем автомобиле взрывчатку, чтобы проучить возможен воров.
Читайте также: Взрыв автомобиля в Киеве: Аваков раскрыл подробности
Известно, что эта «Волга» стояла без движения уже несколько лет. Ее владельцем является бывший военный АТО. Мужчина выехал из Киева несколько дней назад.
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