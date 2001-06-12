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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина умер от передозировки «Боярышником»

В Киеве мужчина умер от передозировки «Боярышником»Еще один мужчина выжил.

В Киеве от передозировки настойкой "Боярыника" умер один человек, второго человека медики успели спасти, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Инцидент произошел на Позняках, по улице Григоренка 3а.

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"Увидела два тела один бездыханный. Приехала скорая откачала. Говорит таких вызовов каждый день по 20 человек", - сказано в пояснении к фотографии.

В Киеве мужчина умер от передозировки «Боярышником»
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 Теги: Киев, боярышник

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Сегодня, 16:13 » Автор: Анна Мартынова
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