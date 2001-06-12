Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина умер от передозировки «Боярышником»
Еще один мужчина выжил.
В Киеве от передозировки настойкой "Боярыника" умер один человек, второго человека медики успели спасти, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Инцидент произошел на Позняках, по улице Григоренка 3а.
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"Увидела два тела один бездыханный. Приехала скорая откачала. Говорит таких вызовов каждый день по 20 человек", - сказано в пояснении к фотографии.
В Киеве от передозировки настойкой "Боярыника" умер один человек, второго человека медики успели спасти, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Инцидент произошел на Позняках, по улице Григоренка 3а.
Читайте также: В Киеве мужчина вышел из метро и умер
"Увидела два тела один бездыханный. Приехала скорая откачала. Говорит таких вызовов каждый день по 20 человек", - сказано в пояснении к фотографии.
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