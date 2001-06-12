» » В Киеве у мужчины случился инсульт за рулем велосипеда
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве у мужчины случился инсульт за рулем велосипеда

В Киеве у мужчины случился инсульт за рулем велосипедаМужчина упал с велосипеда.

В понедельник, 18 июня в Киеве произошло смертельное чрезвычайное происшествие., передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.

Как стало известно, велосипедист 1944 года рождения внезапно упал прямо перед грузовиком. Тот по всей видимости успел затормозить.

Читайте также: В Киеве мужчина умер от передозировки «Боярышником»

По данным агентства, велосипедист через несколько минут умер на руках врачей скорой от инсульта. Подробности уточняются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, велосипед

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:41 » Автор: Анна Мартынова
     261
     0

Похожие новости по теме

В Киеве мужчина умер от передозировки «Боярышником» В Киеве мужчина умер от передозировки «Боярышником»

Еще один мужчина выжил.

В Киеве водитель автобуса умер за рулем В Киеве водитель автобуса умер за рулем

Водитель успел остановить автобус.

В Киеве на остановке внезапно умер мужчина В Киеве на остановке внезапно умер мужчина

Точные причины смерти мужчины пока неизвестны.

На Львовщине под колесами авто погиб велосипедист На Львовщине под колесами авто погиб велосипедист

Мужчина умер до приезда медиков.

Беспредел в Киеве: велосипедист до полусмерти избил автомобилиста Беспредел в Киеве: велосипедист до полусмерти избил автомобилиста

Велосипедист устроил кровавую расправу прямо посреди дороги.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх