Раздел: Происшествия
В Киеве у мужчины случился инсульт за рулем велосипеда
Мужчина упал с велосипеда.
В понедельник, 18 июня в Киеве произошло смертельное чрезвычайное происшествие., передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Как стало известно, велосипедист 1944 года рождения внезапно упал прямо перед грузовиком. Тот по всей видимости успел затормозить.
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По данным агентства, велосипедист через несколько минут умер на руках врачей скорой от инсульта. Подробности уточняются.
В понедельник, 18 июня в Киеве произошло смертельное чрезвычайное происшествие., передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Как стало известно, велосипедист 1944 года рождения внезапно упал прямо перед грузовиком. Тот по всей видимости успел затормозить.
Читайте также: В Киеве мужчина умер от передозировки «Боярышником»
По данным агентства, велосипедист через несколько минут умер на руках врачей скорой от инсульта. Подробности уточняются.
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