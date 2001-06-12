В Киеве у мужчины случился инсульт за рулем велосипеда

Мужчина упал с велосипеда.



В понедельник, 18 июня в Киеве произошло смертельное чрезвычайное происшествие., передает



Как стало известно, велосипедист 1944 года рождения внезапно упал прямо перед грузовиком. Тот по всей видимости успел затормозить.



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По данным агентства, велосипедист через несколько минут умер на руках врачей скорой от инсульта. Подробности уточняются. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В понедельник, 18 июня в Киеве произошло смертельное чрезвычайное происшествие., передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com Как стало известно, велосипедист 1944 года рождения внезапно упал прямо перед грузовиком. Тот по всей видимости успел затормозить.По данным агентства, велосипедист через несколько минут умер на руках врачей скорой от инсульта. Подробности уточняются.



