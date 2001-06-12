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Раздел: Происшествия  
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Стало плохо: в Киеве водитель «Газели» из-за жары влетел в столб

Стало плохо: в Киеве водитель «Газели» из-за жары влетел в столбУ водителя был тепловой удар.

Авария произошла днем 18 июня на ул. Заболотного, 31, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Газель съехал с дороги и врезался в столб. Из машины водителя извлекали прибывшие бойцы ГСЧС с помощью неравнодушных граждан.

По предварительным данным, водитель получил тепловой удар.

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С места происшествия автомобилиста госпитализировали в больницу.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 18:00 » Автор: Анна Мартынова
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