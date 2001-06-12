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Жителей Киева предупредили о сильных шквалах и грозах

Жителей Киева предупредили о сильных шквалах и грозахНепогода повалила деревья.

До конца суток 18 июня, а также ночью, с 18 на 19 июня в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"По данным УкрГидрометцентра, 18 июня в Винницкой, Житомирской, ночью местами в Киевской и Черниговской областях грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В ближайшие часы и до конца суток 18 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье местами сильный дождь.

Напомним, мощный ливень прошел в Виннице, из-за чего улицы города превратились в реки. Также непогода повалила деревья.

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Ужина воскресенье, 17 июня, в Одесской области возле села Приморское на побережье Черного моря пронесся смерч.
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 Теги: Киев, шквал, грозы

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Сегодня, 19:31 » Автор: Едгар Букмирза
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