Раздел: Происшествия
Жителей Киева предупредили о сильных шквалах и грозах
Непогода повалила деревья.
До конца суток 18 июня, а также ночью, с 18 на 19 июня в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"По данным УкрГидрометцентра, 18 июня в Винницкой, Житомирской, ночью местами в Киевской и Черниговской областях грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В ближайшие часы и до конца суток 18 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье местами сильный дождь.
Напомним, мощный ливень прошел в Виннице, из-за чего улицы города превратились в реки. Также непогода повалила деревья.
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Ужина воскресенье, 17 июня, в Одесской области возле села Приморское на побережье Черного моря пронесся смерч.
До конца суток 18 июня, а также ночью, с 18 на 19 июня в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"По данным УкрГидрометцентра, 18 июня в Винницкой, Житомирской, ночью местами в Киевской и Черниговской областях грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В ближайшие часы и до конца суток 18 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье местами сильный дождь.
Напомним, мощный ливень прошел в Виннице, из-за чего улицы города превратились в реки. Также непогода повалила деревья.
Читайте также: Жителей Киева предупредили о гололедице
Ужина воскресенье, 17 июня, в Одесской области возле села Приморское на побережье Черного моря пронесся смерч.
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