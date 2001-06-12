Раздел: Происшествия
Массовый пожар: На Донбассе сгорело 12 дачных домов
О пожаре сообщил случайный прохожий.
На территории ОРЛО, в дачном кооперативе «Чайка» загорелась сухая трава. Из-за порывов ветра пожар распространился на соседние дома и пристройки. В итоге, сгорело 12 дачных домов, другие пристройки, имущество дачников.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Пожар удалось ликвидировать, однако, по приезду пожарной машины, имущество было изрядно сожжено. Как выяснилось позже, пожар начался на участках, которые не охранялись. На участка трава не выкашивалась, она засохла. поэтому пожар начался очень быстро.
Читайте также: Масштабный пожар в Киеве: дотла сгорело кафе
В конечном итоге, выгорело 20 га земли, 12 домов. Причина пожара: неаккуратное обращение с огнем неустановленных лиц.
На территории ОРЛО, в дачном кооперативе «Чайка» загорелась сухая трава. Из-за порывов ветра пожар распространился на соседние дома и пристройки. В итоге, сгорело 12 дачных домов, другие пристройки, имущество дачников.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Пожар удалось ликвидировать, однако, по приезду пожарной машины, имущество было изрядно сожжено. Как выяснилось позже, пожар начался на участках, которые не охранялись. На участка трава не выкашивалась, она засохла. поэтому пожар начался очень быстро.
Читайте также: Масштабный пожар в Киеве: дотла сгорело кафе
В конечном итоге, выгорело 20 га земли, 12 домов. Причина пожара: неаккуратное обращение с огнем неустановленных лиц.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
53
0
Также советуем посмотреть
- Понедельник – день тяжелый: подборка беззаботных анекдотов
- Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
- Смешные комментарии от мастеров сарказма
- Художник оригинально высмеял поклонников селфи
- Хомячок в гипсе дал старт забавному флешмобу
- Ходить строем больше не буду
- Урок паркура от черепахи: сеть насмешило шустрое животное
- Почуватися комфортно Путіну дозволив Захід
- Прикол дня: в Запорожье охранять больницу поручили овце
- Порция лапши на голове: прическу Неймара высмеяли фотожабами
- Донбасс: реинтеграция с интересом
- Боевиков на Донбассе усиливают «казачьим войском»
- В Сети высмеяли нелепую фотку, сделанную в супермаркете «ЛНР»
- Как оценить жизнь ребенка
- Про фундаментальній вибір України
- Медведь, прыгающий с мальчиком, покорил Сеть
- Не Трамп будет возвращать Крым
- В Британии братья-призраки не на шутку перепугали туристов
- Пьяные мужики по всей России горлопанят «Оле-оле-оле»
- Бойовики «ЛНР» провокують жертви
- Американский уфолог показал, как выглядят инопланетяне
- СБУ завела дело на С14 и Нацкорпус за задержание Лусварги
- МВФ и синдром Шуры Балаганова
- «Это все медведи»: поднятие пенсионного возраста в РФ высмеяли карикатурой
- Кому подыгрывал Трамп в Сингапуре
- Предстоящие выборы: как разыграть спектакль
- В Киеве на Марше равенства видели неприличную скульптуру Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе ранения получил один военный
- Смешные ляпы от горе-дизайнеров
- Свежие демотиваторы для ценителей хорошего юмора
Оставьте свой комментарий