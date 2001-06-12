» » Массовый пожар: На Донбассе сгорело 12 дачных домов
Раздел: Происшествия  
0

Массовый пожар: На Донбассе сгорело 12 дачных домов

Массовый пожар: На Донбассе сгорело 12 дачных домовО пожаре сообщил случайный прохожий.

На территории ОРЛО, в дачном кооперативе «Чайка» загорелась сухая трава. Из-за порывов ветра пожар распространился на соседние дома и пристройки. В итоге, сгорело 12 дачных домов, другие пристройки, имущество дачников.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.

Пожар удалось ликвидировать, однако, по приезду пожарной машины, имущество было изрядно сожжено. Как выяснилось позже, пожар начался на участках, которые не охранялись. На участка трава не выкашивалась, она засохла. поэтому пожар начался очень быстро.

Читайте также: Масштабный пожар в Киеве: дотла сгорело кафе

В конечном итоге, выгорело 20 га земли, 12 домов. Причина пожара: неаккуратное обращение с огнем неустановленных лиц.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пожар, Донбасс, дом

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:19 » Автор: Едгар Букмирза
     53
     0

Похожие новости по теме

В Киеве бездомные устроили пожар в теплотрассе В Киеве бездомные устроили пожар в теплотрассе

Сгорело их имущество.

Масштабный пожар на Днепропетровщине: загорелась автоцистерна с газом Масштабный пожар на Днепропетровщине: загорелась автоцистерна с газом

Пожар распространился на здания.

Крупный пожар в Киеве: здание выгорело до фундамента Крупный пожар в Киеве: здание выгорело до фундамента

ЧП произошло на Подоле.

Масштабный пожар в Киеве: новые подробности Масштабный пожар в Киеве: новые подробности

На Оболони загорелась сухая трава, огонь перекинулся на свалку.

Масштабный пожар в Киеве: дотла сгорело кафе Масштабный пожар в Киеве: дотла сгорело кафе

Огонь гасили 31 спасатель.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх