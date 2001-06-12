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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали дерзких грабителей

В Киеве задержали дерзких грабителейДанные об инциденте поступили к правоохранителям около 15:00.

В Киеве двое злоумышленников совершили разбойное нападение на мужчину, избили его и, угрожая ножом, ограбили.

Об этом проинформировали в патрульной полиции Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Отмечается, что данные об инциденте поступили к правоохранителям около 15:00 в воскресенье, 17 июня. Потерпевший рассказал, что на него напали, избили и забрали у него сумку с деньгами, телефоном и документами.

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Во время отработки ближайшей территории патрульные нашли двух мужчин, чьи приметы совпадали с названными пострадавшим. Один начал убегать, как только увидел патрульных, в то время как второй угрожал им ножом.
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 Теги: Киев, грабитель

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Сегодня, 22:20 » Автор: Едгар Букмирза
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