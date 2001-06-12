Раздел: Происшествия
В Киеве задержали дерзких грабителей
Данные об инциденте поступили к правоохранителям около 15:00.
В Киеве двое злоумышленников совершили разбойное нападение на мужчину, избили его и, угрожая ножом, ограбили.
Об этом проинформировали в патрульной полиции Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что данные об инциденте поступили к правоохранителям около 15:00 в воскресенье, 17 июня. Потерпевший рассказал, что на него напали, избили и забрали у него сумку с деньгами, телефоном и документами.
Читайте также: В Киеве задержали двух дерзких грабителей
Во время отработки ближайшей территории патрульные нашли двух мужчин, чьи приметы совпадали с названными пострадавшим. Один начал убегать, как только увидел патрульных, в то время как второй угрожал им ножом.
В Киеве двое злоумышленников совершили разбойное нападение на мужчину, избили его и, угрожая ножом, ограбили.
Об этом проинформировали в патрульной полиции Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что данные об инциденте поступили к правоохранителям около 15:00 в воскресенье, 17 июня. Потерпевший рассказал, что на него напали, избили и забрали у него сумку с деньгами, телефоном и документами.
Читайте также: В Киеве задержали двух дерзких грабителей
Во время отработки ближайшей территории патрульные нашли двух мужчин, чьи приметы совпадали с названными пострадавшим. Один начал убегать, как только увидел патрульных, в то время как второй угрожал им ножом.
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