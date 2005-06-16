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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ВАЗ влетел в фуру: у легковушки сорвало крышу

В Киеве ВАЗ влетел в фуру: у легковушки сорвало крышуВодитель чудо не пострадал.

Вечером 18 июня на улице Братиславская в Киеве произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ въехал в припаркованную фуру, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

ДТП произошло около 22:30 около рынка "Юность".

Водитель ВАЗа ехал по Братиславской в сторону станции метро "Черниговская". Не успев перестроиться, он врезался в фуру Volvo, которая стояла на обочине. В результате у легковушки сорвана крыша.

Водитель ВАЗа рассказал, что когда ехал, в темноте не заметил стоящий грузовик, поскольку фары были выключены и не было отражателей.

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Госпитализация ему не понадобилась.

В Киеве ВАЗ влетел в фуру: у легковушки сорвало крышу
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 Теги: Киев, ВАЗ

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Сегодня, 09:17 » Автор: Анна Мартынова
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