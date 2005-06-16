В Киеве ВАЗ влетел в фуру: у легковушки сорвало крышу

Водитель чудо не пострадал.



Вечером 18 июня на улице Братиславская в Киеве произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ въехал в припаркованную фуру, передает



ДТП произошло около 22:30 около рынка "Юность".



Водитель ВАЗа ехал по Братиславской в сторону станции метро "Черниговская". Не успев перестроиться, он врезался в фуру Volvo, которая стояла на обочине. В результате у легковушки сорвана крыша.



Водитель ВАЗа рассказал, что когда ехал, в темноте не заметил стоящий грузовик, поскольку фары были выключены и не было отражателей.



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Госпитализация ему не понадобилась.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вечером 18 июня на улице Братиславская в Киеве произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ въехал в припаркованную фуру, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua ДТП произошло около 22:30 около рынка "Юность".Водитель ВАЗа ехал по Братиславской в сторону станции метро "Черниговская". Не успев перестроиться, он врезался в фуру Volvo, которая стояла на обочине. В результате у легковушки сорвана крыша.Водитель ВАЗа рассказал, что когда ехал, в темноте не заметил стоящий грузовик, поскольку фары были выключены и не было отражателей.Госпитализация ему не понадобилась.



