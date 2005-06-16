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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП на киевской трассе: Audi врезался в отбойник и загорелся

Смертельное ДТП на киевской трассе: Audi врезался в отбойник и загорелсяДевушка сгорела в машине.

Авария произошла на 180 км трассы Киев-Харьков, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Водитель автомобиля Audi не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего машина перевернулась и загорелась.

По словам очевидцев, отбойник разбит на протяжении 100 метров.

В ДТП погибла пассажирка легковушки: девушка сгорела в машине. Водителя с места происшествия доставили в больницу.

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Свидетели происшествия говорят, что причиной аварии стало значительное превышение водителем Audi скорости.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:59 » Автор: Анна Мартынова
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