Смертельное ДТП на киевской трассе: Audi врезался в отбойник и загорелся

Девушка сгорела в машине.



Авария произошла на 180 км трассы Киев-Харьков, передает



Водитель автомобиля Audi не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего машина перевернулась и загорелась.



По словам очевидцев, отбойник разбит на протяжении 100 метров.



В ДТП погибла пассажирка легковушки: девушка сгорела в машине. Водителя с места происшествия доставили в больницу.



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Свидетели происшествия говорят, что причиной аварии стало значительное превышение водителем Audi скорости. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Авария произошла на 180 км трассы Киев-Харьков, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua Водитель автомобиля Audi не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего машина перевернулась и загорелась.По словам очевидцев, отбойник разбит на протяжении 100 метров.В ДТП погибла пассажирка легковушки: девушка сгорела в машине. Водителя с места происшествия доставили в больницу.Свидетели происшествия говорят, что причиной аварии стало значительное превышение водителем Audi скорости.



