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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ночью подожгли два автомобиля

В Киеве ночью подожгли два автомобиляПодозревают поджог.

Сегодня, 19 июня, на ул. Маршала Жукова, 45В, горело сразу два автомобиля Geely и Volkswagen, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.

Пострадавших удалось избежать, однако местные жители уверяют, что машины умышленно подожгли.

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На месте работали спасатели ГСЧС, полиция и врачи.
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 Теги: Киев, авто

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Сегодня, 12:01 » Автор: Анна Мартынова
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