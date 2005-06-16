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Раздел: Происшествия  
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На Черкассчине в Днепре утонули дети

На Черкассчине в Днепре утонули детиПогибли братья 13 и 11 лет.

В городе Канев Черкасской области во время купания в Днепре 18 июня утонули два брата, 2005 и 2007 годов рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"18 июня в Каневе на реке Днепр утонули двое братьев, им было 13 и 11 лет", — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что местные жители, которые отдыхали на реке неподалеку, увидели вещи детей на берегу и подняли тревогу. На месте происшествия сразу были организованы поисковые работы с участием бойцов ГСЧС, работников полиции и местных жителей.

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В 20:30 местный водолаз-волонтер, который спустился на дно реки, поднял на поверхность тела мальчиков.

На Черкассчине в Днепре утонули дети
На Черкассчине в Днепре утонули дети
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 Теги: Черкасская область, утонул

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Сегодня, 12:28 » Автор: Анна Мартынова
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