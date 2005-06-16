Раздел: Происшествия
На Черкассчине в Днепре утонули дети
Погибли братья 13 и 11 лет.
В городе Канев Черкасской области во время купания в Днепре 18 июня утонули два брата, 2005 и 2007 годов рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"18 июня в Каневе на реке Днепр утонули двое братьев, им было 13 и 11 лет", — говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что местные жители, которые отдыхали на реке неподалеку, увидели вещи детей на берегу и подняли тревогу. На месте происшествия сразу были организованы поисковые работы с участием бойцов ГСЧС, работников полиции и местных жителей.
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В 20:30 местный водолаз-волонтер, который спустился на дно реки, поднял на поверхность тела мальчиков.
В городе Канев Черкасской области во время купания в Днепре 18 июня утонули два брата, 2005 и 2007 годов рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"18 июня в Каневе на реке Днепр утонули двое братьев, им было 13 и 11 лет", — говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что местные жители, которые отдыхали на реке неподалеку, увидели вещи детей на берегу и подняли тревогу. На месте происшествия сразу были организованы поисковые работы с участием бойцов ГСЧС, работников полиции и местных жителей.
Читайте также: В Киеве ночью подожгли два автомобиля
В 20:30 местный водолаз-волонтер, который спустился на дно реки, поднял на поверхность тела мальчиков.
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