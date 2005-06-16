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Раздел: Происшествия  
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Во Львове пьяная девушка попала под колеса автомобиля

Во Львове пьяная девушка попала под колеса автомобиляДевушка перебегала дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло сегодня, 19-го июня, около четырех часов утра на улице Городецкой во Львове, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua

Как сообщила спикер Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, 53-летний водитель автомобиля Dacia Logan, житель Буска, совершил наезд на 27-летнюю жительницу Золочевского района.

Медики диагностировали у женщины политравму и алкогольное опьянение.

По словам очевидцев аварии, нетрезвая девушка перебегала дорогу в неположенном месте.

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Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
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 Теги: Львов, пьяная

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Сегодня, 13:52 » Автор: Анна Мартынова
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