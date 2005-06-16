Раздел: Происшествия
Во Львове пьяная девушка попала под колеса автомобиля
Девушка перебегала дорогу в неположенном месте.
ДТП произошло сегодня, 19-го июня, около четырех часов утра на улице Городецкой во Львове, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua
Как сообщила спикер Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, 53-летний водитель автомобиля Dacia Logan, житель Буска, совершил наезд на 27-летнюю жительницу Золочевского района.
Медики диагностировали у женщины политравму и алкогольное опьянение.
По словам очевидцев аварии, нетрезвая девушка перебегала дорогу в неположенном месте.
Читайте также: На Одесчине произошла перестрелка: трое раненых
Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
ДТП произошло сегодня, 19-го июня, около четырех часов утра на улице Городецкой во Львове, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua
Как сообщила спикер Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, 53-летний водитель автомобиля Dacia Logan, житель Буска, совершил наезд на 27-летнюю жительницу Золочевского района.
Медики диагностировали у женщины политравму и алкогольное опьянение.
По словам очевидцев аварии, нетрезвая девушка перебегала дорогу в неположенном месте.
Читайте также: На Одесчине произошла перестрелка: трое раненых
Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
258
0
Также советуем посмотреть
- Силы зла в России гораздо изобретательнее
- Курица прославилась на весь мир, выбрав необычное место для сна
- После тяжелой болезни умер Иван Драч
- Головна біда України – депутати з дефіцитом йоду
- Любити дітей і батьків треба рівнозначно
- «Природный отбор»: боевики насмешили Сеть сомнительным развлечением
- Госдеп приравнял Крым и Чечню
- Форму забыл надеть: Сеть потешается над нелепой фоткой боевиков «ДНР»
- Боевики в Донецке создали «концлагерь»
- Борьба с ЛГБТ – удобная повестка для авторитарного режима
- В Париже мальчик родился в метро, обеспечив себя бесплатным проездным до
- Миссия ОБСЕ сообщила об оружии сепаратистов на Донбассе
- Антикоррупционный президент и напряженный премьер
- Британец случайно заснял на камеру «полтергейст»
- "Ростов поплыл": чем "аукнулось" отсутствие биотуалетов на ЧМ-2018
- Бойовики свідомо стріляють з житлових районів
- Украинские военные уничтожили броневик и грузовик боевиков
- Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
- Венгрия может снять блокирование комиссии Украина-НАТО
- Гройсман объявил охоту на контрабанду
- Забавные коты, над окрасом которых природа решила пошутить
- Смешные фотки людей, которых не интересует мнение окружающих
- Канада готова дать Украине оружие
- Понедельник – день тяжелый: подборка беззаботных анекдотов
- Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
- Смешные комментарии от мастеров сарказма
- Художник оригинально высмеял поклонников селфи
- Хомячок в гипсе дал старт забавному флешмобу
- Ходить строем больше не буду
- Урок паркура от черепахи: сеть насмешило шустрое животное
Оставьте свой комментарий