Раздел: Происшествия
На Житомирщине шестилетний ребенок попал под колеса авто
ВАЗ переехал ребенка, выбежавшего на дорогу.
В Коростене Житомирской области под колеса автомобиля «ВАЗ-21063» попал шестилетний мальчик. Ребенок приехал в гости к бабушке и выбежал на дорогу за мячом, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Инцидент произошел на улице Грушевского. В результате ДТП мальчик получил травмы разного характера и был госпитализирован в больницу.
Читайте также: ДТП в Киеве: пешеход попал под колеса авто
За рулем автомобиля находился 58-летний местный житель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Коростене Житомирской области под колеса автомобиля «ВАЗ-21063» попал шестилетний мальчик. Ребенок приехал в гости к бабушке и выбежал на дорогу за мячом, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Инцидент произошел на улице Грушевского. В результате ДТП мальчик получил травмы разного характера и был госпитализирован в больницу.
Читайте также: ДТП в Киеве: пешеход попал под колеса авто
За рулем автомобиля находился 58-летний местный житель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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