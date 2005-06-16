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Раздел: Происшествия  
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На Житомирщине шестилетний ребенок попал под колеса авто

На Житомирщине шестилетний ребенок попал под колеса автоВАЗ переехал ребенка, выбежавшего на дорогу.

В Коростене Житомирской области под колеса автомобиля «ВАЗ-21063» попал шестилетний мальчик. Ребенок приехал в гости к бабушке и выбежал на дорогу за мячом, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Инцидент произошел на улице Грушевского. В результате ДТП мальчик получил травмы разного характера и был госпитализирован в больницу.

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За рулем автомобиля находился 58-летний местный житель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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 Теги: Житомирщина, ДТП

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Сегодня, 15:34 » Автор: Анна Мартынова
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