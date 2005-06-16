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Раздел: Происшествия  
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Пожар под Киевом: в дом ударила молния

Пожар под Киевом: в дом ударила молнияВо время пожара в доме никого не было.

Под Киевом в селе Лесники от удара молнии сгорел дом, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Сообщается, во время грозы молния ударила прямо в жилой дом, из-за удара молнии начался пожар. Дом был построен, но там никого не было. К счастью, обошлось без пострадавших.

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На месте работали сотрудники ГСЧС и ликвидировали возгорание.

Пожар под Киевом: в дом ударила молния
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 Теги: Киевщина, пожар

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Сегодня, 17:12 » Автор: Анна Мартынова
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