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Раздел: Происшествия  
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В Киеве сгорели два автомобиля

В Киеве сгорели два автомобиляВ 01:06 пожарные ликвидировали возгорание.

В ночь с понедельника на вторник, 19 июня, в Киеве в Деснянском районе неизвестные сожгли сразу два автомобиля, пострадавших нет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В результате поджога пострадали автомобили Volkswagen и Geely.

"Утро начинается не с кофе: поджог двух автомобилей в Киеве на Лесном массиве. Под утро во дворах жилых домов на улицах Маршала Жукова и Лесном проспекте горело два автомобиля", – говорится в сообщении.

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Пресс-служба ГУ ГСЧС в городе Киеве сообщает, что 19 июня в 00:38 часов в столичную Службу спасения также поступало еще одно сообщение о том, что в Печерском районе загорелась машина. На место происшествия были немедленно отправлены бойцы 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, возгорание возникло в припаркованном микроавтобусе марки РАФ.

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 Теги: Киев, авто

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Сегодня, 18:35 » Автор: Едгар Букмирза
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