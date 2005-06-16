Раздел: Происшествия
В Киеве сгорели два автомобиля
В 01:06 пожарные ликвидировали возгорание.
В ночь с понедельника на вторник, 19 июня, в Киеве в Деснянском районе неизвестные сожгли сразу два автомобиля, пострадавших нет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В результате поджога пострадали автомобили Volkswagen и Geely.
"Утро начинается не с кофе: поджог двух автомобилей в Киеве на Лесном массиве. Под утро во дворах жилых домов на улицах Маршала Жукова и Лесном проспекте горело два автомобиля", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве за ночь дотла сгорели три автомобиля
Пресс-служба ГУ ГСЧС в городе Киеве сообщает, что 19 июня в 00:38 часов в столичную Службу спасения также поступало еще одно сообщение о том, что в Печерском районе загорелась машина. На место происшествия были немедленно отправлены бойцы 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, возгорание возникло в припаркованном микроавтобусе марки РАФ.
В ночь с понедельника на вторник, 19 июня, в Киеве в Деснянском районе неизвестные сожгли сразу два автомобиля, пострадавших нет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В результате поджога пострадали автомобили Volkswagen и Geely.
"Утро начинается не с кофе: поджог двух автомобилей в Киеве на Лесном массиве. Под утро во дворах жилых домов на улицах Маршала Жукова и Лесном проспекте горело два автомобиля", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве за ночь дотла сгорели три автомобиля
Пресс-служба ГУ ГСЧС в городе Киеве сообщает, что 19 июня в 00:38 часов в столичную Службу спасения также поступало еще одно сообщение о том, что в Печерском районе загорелась машина. На место происшествия были немедленно отправлены бойцы 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, возгорание возникло в припаркованном микроавтобусе марки РАФ.
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