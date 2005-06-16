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Раздел: Происшествия  
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Въезд в центральную часть столицы может стать платным

Въезд в центральную часть столицы может стать платнымНа данный момент в столице зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей.

Столичные эксперты планируют уменьшить количество автомобилей, которые ежедневно въезжают в центр Киева.

Об этом в своем Facebook сообщает Институт Генерального плана Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

По словам экспертов, на данный момент в столице зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей. Кроме того, ежедневно в столицу прибывает огромное количество автомобилей из других регионов Украины. По статистике, в утренний час "пик" в столицу въезжает около 100 тыс. авто, большинство из которых проезжает центральную часть Киева в связи с недостаточным количеством объездных дорог.

Cпециалисты озвучили планы по решению этих проблем, основываясь на зарубежном опыте:

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Заинтересовать население ездить в общественном транспорте
Построить перехватывающие паркинги (стоянки у станций метро)
Сортировать парковочные места вдоль улиц;
Четко контролировать правила парковки в разрешенных местах и ​​высокие штрафы за их нарушение.
Также эксперты планируют постепенно ввести в Киеве платный въезд в центр. Тарифы на парковку предлагают установить с индексом увеличение на центральную зону.
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Сегодня, 22:03 » Автор: Едгар Букмирза
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