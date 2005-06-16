В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с пострадавшим

Пострадал пассажир легковушки.



В среду, 20 июня, в Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с пострадавшими. «ВАЗ-2101» врезался в фуру Renault, передает



Авария случилась около 06:30.



По предварительной информации, оба автомобиля двигались по Кольцевой в сторону Жулянского моста. Фура в среднем ряду, а «Жигули»— в крайнем. На сужении проезжей части по непонятной причине произошло столкновение. «Копейка» получила серьезные повреждения передней части автомобиля.



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В результате аварии пострадал пассажир ВАЗа. Его госпитализировали в больницу с травмами головы и шеи. Из-за ДТП образовалась крупная пробка длиною около двух километров. Внешних признаков алкогольного опьянения не выявлено. На месте работала патрульная полиция и медики. Ожидают следственно-оперативную группу.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В среду, 20 июня, в Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с пострадавшими. «ВАЗ-2101» врезался в фуру Renault, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua Авария случилась около 06:30.По предварительной информации, оба автомобиля двигались по Кольцевой в сторону Жулянского моста. Фура в среднем ряду, а «Жигули»— в крайнем. На сужении проезжей части по непонятной причине произошло столкновение. «Копейка» получила серьезные повреждения передней части автомобиля.В результате аварии пострадал пассажир ВАЗа. Его госпитализировали в больницу с травмами головы и шеи. Из-за ДТП образовалась крупная пробка длиною около двух километров. Внешних признаков алкогольного опьянения не выявлено. На месте работала патрульная полиция и медики. Ожидают следственно-оперативную группу.



