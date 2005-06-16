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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с пострадавшим

В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с пострадавшимПострадал пассажир легковушки.

В среду, 20 июня, в Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с пострадавшими. «ВАЗ-2101» врезался в фуру Renault, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария случилась около 06:30.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались по Кольцевой в сторону Жулянского моста. Фура в среднем ряду, а «Жигули»— в крайнем. На сужении проезжей части по непонятной причине произошло столкновение. «Копейка» получила серьезные повреждения передней части автомобиля.

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В результате аварии пострадал пассажир ВАЗа. Его госпитализировали в больницу с травмами головы и шеи. Из-за ДТП образовалась крупная пробка длиною около двух километров. Внешних признаков алкогольного опьянения не выявлено. На месте работала патрульная полиция и медики. Ожидают следственно-оперативную группу.

В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с пострадавшим
В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с пострадавшим
В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с пострадавшим
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:32 » Автор: Анна Мартынова
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