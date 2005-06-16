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Раздел: Происшествия  
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В Киеве автомобиль скрылся с места ЧП, сбив пьяную велосипедистку

В Киеве автомобиль скрылся с места ЧП, сбив пьяную велосипедистку Женщину доставили в больницу.

В столице на Мостицкой улице, 16 прохожие обнаружили окровавленную женщину с велосипедом, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Предположительно автомобиль сбил велосипедистку и скрылся с места происшествия.

Женщина не могла объяснить, что с ней произошло, и плохо понимала, где находится. Предположительно она была сильно пьяна.

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С черепно-мозговой травмой пострадавшую отправили в больницу. Вскоре полицейские остановили автомобиль с вмятиной, следами крови и краски от велосипеда.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 12:05 » Автор: Анна Мартынова
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