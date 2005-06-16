Раздел: Происшествия
В центре Киева неизвестные ограбили иностранного дипломата
Деньги украли у главы Офиса Совета Европы в Украине.
В центре Киева на улице Городецкого неизвестные украли деньги у главы Офиса Совета Европы в Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online
«В ресторане на ул. Городецкого вчера в час дня дипломат обнаружил отсутствие денег. Обратился в полицию с заявлением. Открыто уголовное производство по ст. 185 УК (кража)», — сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.
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Полиция не называет фамилию дипломата, однако офис Совета Европы в Украине возглавляет Мортен Энберг.
В центре Киева на улице Городецкого неизвестные украли деньги у главы Офиса Совета Европы в Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online
«В ресторане на ул. Городецкого вчера в час дня дипломат обнаружил отсутствие денег. Обратился в полицию с заявлением. Открыто уголовное производство по ст. 185 УК (кража)», — сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Читайте также: Под Киевом горит пятиэтажка: жителей эвакуировали
Полиция не называет фамилию дипломата, однако офис Совета Европы в Украине возглавляет Мортен Энберг.
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