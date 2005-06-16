» » В центре Киева неизвестные ограбили иностранного дипломата
Раздел: Происшествия  
0

В центре Киева неизвестные ограбили иностранного дипломата

В центре Киева неизвестные ограбили иностранного дипломата Деньги украли у главы Офиса Совета Европы в Украине.

В центре Киева на улице Городецкого неизвестные украли деньги у главы Офиса Совета Европы в Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online

«В ресторане на ул. Городецкого вчера в час дня дипломат обнаружил отсутствие денег. Обратился в полицию с заявлением. Открыто уголовное производство по ст. 185 УК (кража)», — сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Читайте также: Под Киевом горит пятиэтажка: жителей эвакуировали

Полиция не называет фамилию дипломата, однако офис Совета Европы в Украине возглавляет Мортен Энберг.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ограбление

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:28 » Автор: Анна Мартынова
     298
     0

Похожие новости по теме

В Киеве обокрали жилье иностранного дипломата В Киеве обокрали жилье иностранного дипломата

[b]Злоумышленник воспользовался дубликатами ключей.

В Киеве ограбили иностранного дипломата В Киеве ограбили иностранного дипломата

ЧП произошло в Шевченковском районе.

В Киеве неизвестные ограбили консула В Киеве неизвестные ограбили консула

Дипломат представлял интересы Черногории.

У жителя Киева неизвестные украли 60 тысяч долларов У жителя Киева неизвестные украли 60 тысяч долларов

В столице работал «липовый» пункт обмена валют.

Под Киевом неизвестные ограбили нотариуса на крупную сумму денег Под Киевом неизвестные ограбили нотариуса на крупную сумму денег

Неизвестные ворвались в офис нотариуса.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх