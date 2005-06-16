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Раздел: Происшествия  
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Возле Киева утонул молодой рыбак

Возле Киева утонул молодой рыбак 37-летний мужчина утонул в Ирпене.

Очередное трагическое происшествие произошло утром 20 июня в пригороде столицы – Ирпене. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, в 05:05 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что по улице Гостомельское шоссе на карьере исчез мужчина, который отправился на рыбалку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Спасатели водолазной службы Киева обследовали дно акватории карьера. После непродолжительных поисков, в 11:00, удалось обнаружить и поднять на поверхность тело погибшего мужчины 1981 года рождения. Его передали в Бучанскую городскую больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы", – сообщают спасатели области.

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Возле Киева утонул молодой рыбак
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 Теги: Киев, рыбак

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Сегодня, 17:06 » Автор: Анна Мартынова
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