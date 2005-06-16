Раздел: Происшествия
В центре Киева водолазы спасли жизнь двум мужчинам
Спасателей вызвали прихожане храма.
Водолазы спасли жизнь двум мужчинам на Почтовой площади в Киеве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, 20 июня в 17:20 в Службу спасения города Киева поступило сообщение, что на реке Днепр на Почтовой площади возле церкви Николая Чудотворца на воде находятся два человека.
На место происшествия выехали водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что два человека находятся в воде на расстоянии 10 метров от берега. Спасатели с помощью водолазного снаряжения спасли двух человек, которых направили на берег и передали работникам медицинской службы.
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Как рассказали нам в ГСЧС, спасателей вызвали прихожане храма. Мужчины вели себя неадекватно, один из них болтался в воде, а второй пытался залезть на камни. "Скорее всего, мужчины находились в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения", – сообщили в ГСЧС.
Водолазы спасли жизнь двум мужчинам на Почтовой площади в Киеве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, 20 июня в 17:20 в Службу спасения города Киева поступило сообщение, что на реке Днепр на Почтовой площади возле церкви Николая Чудотворца на воде находятся два человека.
На место происшествия выехали водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что два человека находятся в воде на расстоянии 10 метров от берега. Спасатели с помощью водолазного снаряжения спасли двух человек, которых направили на берег и передали работникам медицинской службы.
Читайте также: Возле Киева полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши
Как рассказали нам в ГСЧС, спасателей вызвали прихожане храма. Мужчины вели себя неадекватно, один из них болтался в воде, а второй пытался залезть на камни. "Скорее всего, мужчины находились в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения", – сообщили в ГСЧС.
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