» » В центре Киева водолазы спасли жизнь двум мужчинам
Раздел: Происшествия  
0

В центре Киева водолазы спасли жизнь двум мужчинам

В центре Киева водолазы спасли жизнь двум мужчинамСпасателей вызвали прихожане храма.

Водолазы спасли жизнь двум мужчинам на Почтовой площади в Киеве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, 20 июня в 17:20 в Службу спасения города Киева поступило сообщение, что на реке Днепр на Почтовой площади возле церкви Николая Чудотворца на воде находятся два человека.

На место происшествия выехали водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что два человека находятся в воде на расстоянии 10 метров от берега. Спасатели с помощью водолазного снаряжения спасли двух человек, которых направили на берег и передали работникам медицинской службы.

Читайте также: Возле Киева полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши

Как рассказали нам в ГСЧС, спасателей вызвали прихожане храма. Мужчины вели себя неадекватно, один из них болтался в воде, а второй пытался залезть на камни. "Скорее всего, мужчины находились в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения", – сообщили в ГСЧС.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
     425
     0

Похожие новости по теме

Возле Киева полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши Возле Киева полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши

Мужчину четыре часа простоял на крыше.

В Киеве произошло ЧП В Киеве произошло ЧП

Ведется следствие.

ЧП в Киеве: трагически погиб мужчина ЧП в Киеве: трагически погиб мужчина

Смертельный случай произошел на реке Десенка.

Два человека погибли в колодце на Одесчине Два человека погибли в колодце на Одесчине

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

1 января спасатели вытянули из воды пять человек 1 января спасатели вытянули из воды пять человек

Спасатели вывезли на их на берег и передали работникам медицинской помощи.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх