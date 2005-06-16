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Раздел: Происшествия  
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В Киеве вспыхнул пожар в кабине грузового автомобиля

В Киеве вспыхнул пожар в кабине грузового автомобиля Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого посреди дороги на проспекте Лобановского вспыхнул пожар в кабине грузового автомобиля «Газель», который перевозил макулатуру.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

На пересечении проспекта Лобановского и улицы Кайсарова вспыхнул пожар в транспортом средстве, перевозившем макулатуру. Отмечается, что «Газель» и ее содержимое (картонные коробки) выгорела почти полностью. Водитель транспортного средства не пострадал.

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На месте инцидента работает бригада скорой помощи, полиция и спасатели.
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 Теги: Киев, пожар, авто

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Сегодня, 20:10 » Автор: Едгар Букмирза
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