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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ограбили квартиру обладательницы титула Мисс Украина

В Киеве ограбили квартиру обладательницы титула Мисс УкраинаСама Влада на тот момент была за границей и ее жилище пустовало.

Бывшая украинская модель, обладательница титула "Мисс Украина 1995", Глава Международного Фонда культурного сотрудничества Влада Литовченко стала жертвой воров-"альпинистов".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.

В ее квартиру, которая расположена в престижном Печерском районе Киева, проникли "домушники". Кражу обнаружила домработница, когда пришла убираться в квартиру Литовченко.

Когда женщина увидела вывернутый сейф, то поняла что поработали воры. Домработница тут же вызвала полицию и сообщила хозяйке о случившемся. Какие именно ценности были в квартире уборщица не знала, поэтому более точная картина украденного будет известна, когда экс-модель прилетит из-за границы и подсчитает убытки.

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В полиции предполагают, что это очередная кража, совершенная по наводке. Вероятно воры отлично знали что хозяйка отсутствует, поэтому действовали уверенно и не спеша. С дверью и замками возиться не стали, а проникли через окно на 4 этаже которое не было под сигнализацией.
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 Теги: Киев, квартира, Мисс Украина

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Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
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