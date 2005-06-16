Раздел: Происшествия
В Киеве ограбили квартиру обладательницы титула Мисс Украина
Сама Влада на тот момент была за границей и ее жилище пустовало.
Бывшая украинская модель, обладательница титула "Мисс Украина 1995", Глава Международного Фонда культурного сотрудничества Влада Литовченко стала жертвой воров-"альпинистов".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.
В ее квартиру, которая расположена в престижном Печерском районе Киева, проникли "домушники". Кражу обнаружила домработница, когда пришла убираться в квартиру Литовченко.
Когда женщина увидела вывернутый сейф, то поняла что поработали воры. Домработница тут же вызвала полицию и сообщила хозяйке о случившемся. Какие именно ценности были в квартире уборщица не знала, поэтому более точная картина украденного будет известна, когда экс-модель прилетит из-за границы и подсчитает убытки.
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В полиции предполагают, что это очередная кража, совершенная по наводке. Вероятно воры отлично знали что хозяйка отсутствует, поэтому действовали уверенно и не спеша. С дверью и замками возиться не стали, а проникли через окно на 4 этаже которое не было под сигнализацией.
Бывшая украинская модель, обладательница титула "Мисс Украина 1995", Глава Международного Фонда культурного сотрудничества Влада Литовченко стала жертвой воров-"альпинистов".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.
В ее квартиру, которая расположена в престижном Печерском районе Киева, проникли "домушники". Кражу обнаружила домработница, когда пришла убираться в квартиру Литовченко.
Когда женщина увидела вывернутый сейф, то поняла что поработали воры. Домработница тут же вызвала полицию и сообщила хозяйке о случившемся. Какие именно ценности были в квартире уборщица не знала, поэтому более точная картина украденного будет известна, когда экс-модель прилетит из-за границы и подсчитает убытки.
Читайте также: В Киеве ограбили квартиру руководителя "РИА Новости-Украина"
В полиции предполагают, что это очередная кража, совершенная по наводке. Вероятно воры отлично знали что хозяйка отсутствует, поэтому действовали уверенно и не спеша. С дверью и замками возиться не стали, а проникли через окно на 4 этаже которое не было под сигнализацией.
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