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Раздел: Происшествия  
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В Крыму произошло серьезное ДТП

В Крыму произошло серьезное ДТПТрагедия произошла вечером 19 июня.

На трассе Симферополь-Николаевка в оккупированном Россией Крыму произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового авто.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Трагедия произошла вечером 19 июня возле села Лекарственное. Автомобиль Toyota Corolla столкнулся с автомобилем КАМАЗ, который перевозил зерно. Вследствие ДТП погибли пять человек, которые находились в легковом авто. В то же время ни водитель грузовика, ни зерновоз в аварии не пострадали.

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Также опубликовано видео с места происшествия.

Ранее в Крыму пьяный сотрудник ГИБДД оккупантов устроил ДТП, в котором погибли два человека, в том числе годовалый ребенок.
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 Теги: Крым, ДТП

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Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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