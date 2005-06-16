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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло ДТП с участием четырех авто

В Киеве произошло ДТП с участием четырех автоДТП произошло возле станции трамвая.

В Киеве на углу улиц Гарматной и Борщаговской возле НАУ произошло ДТП с участием четырех авто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В WV Passat влетел Citroen C3, в него сзади Toyota Camry, а в ту – Skoda Octavia. Первый из автомобилей на польских номерах, последний – на луганских.

ДТП произошло как раз возле станции скоростного трамвая.

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Движение в сторону центра заблокировано по Борщаговской и проспекту Космонавта Комарова.

В Киеве произошло ДТП с участием четырех авто
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:31 » Автор: Анна Мартынова
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