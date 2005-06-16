Раздел: Происшествия
В Киеве произошло ДТП с участием четырех авто
ДТП произошло возле станции трамвая.
В Киеве на углу улиц Гарматной и Борщаговской возле НАУ произошло ДТП с участием четырех авто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В WV Passat влетел Citroen C3, в него сзади Toyota Camry, а в ту – Skoda Octavia. Первый из автомобилей на польских номерах, последний – на луганских.
ДТП произошло как раз возле станции скоростного трамвая.
Читайте также: В Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех авто
Движение в сторону центра заблокировано по Борщаговской и проспекту Космонавта Комарова.
В Киеве на углу улиц Гарматной и Борщаговской возле НАУ произошло ДТП с участием четырех авто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В WV Passat влетел Citroen C3, в него сзади Toyota Camry, а в ту – Skoda Octavia. Первый из автомобилей на польских номерах, последний – на луганских.
ДТП произошло как раз возле станции скоростного трамвая.
Читайте также: В Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех авто
Движение в сторону центра заблокировано по Борщаговской и проспекту Космонавта Комарова.
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