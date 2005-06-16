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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева месяц "не замечали" тело умершего наркомана

В центре Киева месяц "не замечали" тело умершего наркоманаТело лежало в неестественной позе.

Во дворе дома по адресу Леонида Первомайского, 11 местный житель обнаружил труп. Тело было обнаружено 20 июня по трупному запаху. По данным жителей запах стоял уже неделю, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Почерневший от времени и начавший мумифицироваться труп лежал в кустах в неестественной позе среди пустых бутылок и шприцев.

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По версии прибывшей на место полиции, труп пролежал во дворе около месяца. Жители дома сообщили, что умерший был наркоманом и скончался от передоза.
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 Теги: Киев, наркоман

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Сегодня, 13:37 » Автор: Анна Мартынова
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