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Раздел: Происшествия  
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Под Днепром утонула 37-летняя женщина

Под Днепром утонула 37-летняя женщинаВодолазы достали тело погибшей.

В Днепропетровской области утонула молодая женщина. Трагедия произошла на реке Сура, которая протекает на территории села Ракшевка Днепровского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"К месту вызова было направлено водолазов-спасателей аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области на надувной лодке "Kolibri", – сообщили в ГСЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что во время купания 37-летняя женщина внезапно исчезла под водой.

Вскоре водолазы обнаружили тело женщины на глубине трех метров на расстоянии 6 м от берега, после его передали судмедэкспертам. Подробности трагедии устанавливаются.

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К работам были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица аварийно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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 Теги: Днепр, утонула

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Сегодня, 15:08 » Автор: Анна Мартынова
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