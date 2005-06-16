Раздел: Происшествия
Под Днепром утонула 37-летняя женщина
Водолазы достали тело погибшей.
В Днепропетровской области утонула молодая женщина. Трагедия произошла на реке Сура, которая протекает на территории села Ракшевка Днепровского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"К месту вызова было направлено водолазов-спасателей аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области на надувной лодке "Kolibri", – сообщили в ГСЧС.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что во время купания 37-летняя женщина внезапно исчезла под водой.
Вскоре водолазы обнаружили тело женщины на глубине трех метров на расстоянии 6 м от берега, после его передали судмедэкспертам. Подробности трагедии устанавливаются.
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К работам были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица аварийно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области утонула молодая женщина. Трагедия произошла на реке Сура, которая протекает на территории села Ракшевка Днепровского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"К месту вызова было направлено водолазов-спасателей аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области на надувной лодке "Kolibri", – сообщили в ГСЧС.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что во время купания 37-летняя женщина внезапно исчезла под водой.
Вскоре водолазы обнаружили тело женщины на глубине трех метров на расстоянии 6 м от берега, после его передали судмедэкспертам. Подробности трагедии устанавливаются.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
К работам были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица аварийно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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