» » В Киеве у мужчины украли биткоины на 68 миллионов
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве у мужчины украли биткоины на 68 миллионов

В Киеве у мужчины украли биткоины на 68 миллионовМужчина потерял 158 биткоинов.

В Киеве у мужчины украли биткоины на 68 миллионов гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Как стало известно из материалов уголовного дела, которое подали в Печерский районный суд столицы, преступники встретили пострадавшего на парковке ТРЦ "Плазма", где его насильно посадили в авто, отвезли в гараж и вынудили отдать ноутбук, смартфон, а также предоставить им доступ к персональным данным.

Читайте также: В Киеве четвертый день ищут женщину, оставившую предсмертное сообщение

Сумма ущерба составляет 158 биткоинов, что равняется 68 028 198 гривен. Суд начал производство по этому делу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, биткоины

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:56 » Автор: Анна Мартынова
     1296
     0

Похожие новости по теме

В Киеве четвертый день ищут женщину, оставившую предсмертное сообщение В Киеве четвертый день ищут женщину, оставившую предсмертное сообщение

Киевлян просят помочь с поисками.

Дерзкое ограбление в Киеве: у мужчины украли сумку с тремя миллионами Дерзкое ограбление в Киеве: у мужчины украли сумку с тремя миллионами

Деньги не принадлежали мужчине, у которого их украли.

В Киеве у пары украли сумку с тремя миллионами В Киеве у пары украли сумку с тремя миллионами

Мужчина с женщиной пришли покупать новое авто.

Дерзкое ограбление в Киеве: у мужчины украли три миллиона Дерзкое ограбление в Киеве: у мужчины украли три миллиона

Четверо мужчин избили предпринимателя.

Дерзкое ограбление в Киеве: у мужчины украли два миллиона Дерзкое ограбление в Киеве: у мужчины украли два миллиона

Бандиты вскрыли авто и забрали сумку с деньгами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх