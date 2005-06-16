В Киеве у мужчины украли биткоины на 68 миллионов

Мужчина потерял 158 биткоинов.



В Киеве у мужчины украли биткоины на 68 миллионов гривен, передает



Как стало известно из материалов уголовного дела, которое подали в Печерский районный суд столицы, преступники встретили пострадавшего на парковке ТРЦ "Плазма", где его насильно посадили в авто, отвезли в гараж и вынудили отдать ноутбук, смартфон, а также предоставить им доступ к персональным данным.



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Сумма ущерба составляет 158 биткоинов, что равняется 68 028 198 гривен. Суд начал производство по этому делу. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве у мужчины украли биткоины на 68 миллионов гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info Как стало известно из материалов уголовного дела, которое подали в Печерский районный суд столицы, преступники встретили пострадавшего на парковке ТРЦ "Плазма", где его насильно посадили в авто, отвезли в гараж и вынудили отдать ноутбук, смартфон, а также предоставить им доступ к персональным данным.Сумма ущерба составляет 158 биткоинов, что равняется 68 028 198 гривен. Суд начал производство по этому делу.



