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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП под Киевом: Mercedes врезался в рейсовый автобус

Смертельное ДТП под Киевом: Mercedes врезался в рейсовый автобусПогиб водитель автобуса.

ДТП произошло днем 21 июня на трассе Киев-Харьков у города Березань, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua

По словам очевидцев, водитель автомобиля Mercedes на большой скорости врезался в рейсовый автобус. Автомобиль же от удара отлетел на 80 метров в отбойник

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Водитель автобуса погиб на месте. Пассажир и водитель Mercedes в тяжелом состоянии. Водителя автомобиля из машины доставали спасатели.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 17:16 » Автор: Анна Мартынова
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