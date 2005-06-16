Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП под Киевом: Mercedes врезался в рейсовый автобус
Погиб водитель автобуса.
ДТП произошло днем 21 июня на трассе Киев-Харьков у города Березань, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua
По словам очевидцев, водитель автомобиля Mercedes на большой скорости врезался в рейсовый автобус. Автомобиль же от удара отлетел на 80 метров в отбойник
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Водитель автобуса погиб на месте. Пассажир и водитель Mercedes в тяжелом состоянии. Водителя автомобиля из машины доставали спасатели.
ДТП произошло днем 21 июня на трассе Киев-Харьков у города Березань, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua
По словам очевидцев, водитель автомобиля Mercedes на большой скорости врезался в рейсовый автобус. Автомобиль же от удара отлетел на 80 метров в отбойник
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Водитель автобуса погиб на месте. Пассажир и водитель Mercedes в тяжелом состоянии. Водителя автомобиля из машины доставали спасатели.
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