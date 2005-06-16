Раздел: Происшествия
В Киеве задержали троих человек за убийство
Правоохранители установили, что злоумышленники предложили киевлянину выпить.
Двое парней и несовершеннолетняя девушка забрали у знакомого мобильный телефон, а чтобы он не обратился в полицию, убили его.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
8 июня в Оболонское управление полиции Киева обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 32-летний брат не вернулся домой. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией «без вести пропавший» и начали поиск. Через некоторое время по результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к исчезновению человека. Впоследствии по подозрению в убийстве задержали двух 22-летних парней и 15-летнюю девушку.
Задержанные в содеянном сознались и рассказали подробности. Правоохранители установили, что злоумышленники предложили киевлянину выпить и таким образом заманили его в лесопарковую зону в Оболонском районе столицы. Там они избили потерпевшего и забрали его мобильный телефон. После совершенного, чтобы мужчина не обратился в полицию, решили его убить. У одного из товарищей был нож. Все они нанесли киевлянину колото-резаные ранения и оставили в кустарнике.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла вещественные доказательства, в том числе и нож, которые направила на экспертное исследование.
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Всех злоумышленников задержали в рамках ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений, а именно по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. За совершенное молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ДТП погиб водитель автобуса.
Двое парней и несовершеннолетняя девушка забрали у знакомого мобильный телефон, а чтобы он не обратился в полицию, убили его.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
8 июня в Оболонское управление полиции Киева обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 32-летний брат не вернулся домой. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией «без вести пропавший» и начали поиск. Через некоторое время по результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к исчезновению человека. Впоследствии по подозрению в убийстве задержали двух 22-летних парней и 15-летнюю девушку.
Задержанные в содеянном сознались и рассказали подробности. Правоохранители установили, что злоумышленники предложили киевлянину выпить и таким образом заманили его в лесопарковую зону в Оболонском районе столицы. Там они избили потерпевшего и забрали его мобильный телефон. После совершенного, чтобы мужчина не обратился в полицию, решили его убить. У одного из товарищей был нож. Все они нанесли киевлянину колото-резаные ранения и оставили в кустарнике.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла вещественные доказательства, в том числе и нож, которые направила на экспертное исследование.
Читайте также: Тройное убийство в Киеве: жестокого преступника задержали
Всех злоумышленников задержали в рамках ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений, а именно по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. За совершенное молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ДТП погиб водитель автобуса.
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