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Раздел: Происшествия  
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В Киеве полиция задержала киллера-романтика

В Киеве полиция задержала киллера-романтика Убивать женщину, по его словам, он не собирался.

Полицейские задержали в Обухове «романтичного киллера с розами», который в начале июня залез ночью в окно к жительнице Петропавловской Борщаговки и до утра вел с ней беседу, изображая маньяка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

«На поиски загадочного киллера понадобилось две недели. Злоумышленником оказался 23-летний житель Киевской области. Свой поступок он объяснил правоохранителям тем, что молодая женщина… ему понравилась. Еще днем парень увидел, как она выходила из своего автомобиля возле дома и решил нанести ей визит.

Дождавшись наступления темноты и убедившись, что дома кроме женщины и ее несовершеннолетнего сына больше никого нет, парень нарвал в соседнем дворе роз и с букетом проник в квартиру к женщине на втором этаже. Его жертва проснулась, почувствовав, что в комнате кто-то есть. При этом, на ее постель сыпались лепестки роз.

Парень придумал историю, что якобы очень влиятельные люди заказали ему изнасиловать и убить свою жертву. Он будто бы согласился на преступление потому, что неизлечимо болен.

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Проболтав с женщиной до утра, парень забрал у нее четыре тысячи долларов и золотые украшения. И пообещал, что вскоре вернется… Едва «киллер» исчез, потерпевшая позвонила в полицию.

«Киллеру"-романтику уже сообщили о подозрении и арестовали на два месяца. Ему грозит до 8 лет лишения свободы», — сообщили в полиции.
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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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