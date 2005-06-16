Раздел: Происшествия
В Киеве полиция задержала киллера-романтика
Убивать женщину, по его словам, он не собирался.
Полицейские задержали в Обухове «романтичного киллера с розами», который в начале июня залез ночью в окно к жительнице Петропавловской Борщаговки и до утра вел с ней беседу, изображая маньяка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
«На поиски загадочного киллера понадобилось две недели. Злоумышленником оказался 23-летний житель Киевской области. Свой поступок он объяснил правоохранителям тем, что молодая женщина… ему понравилась. Еще днем парень увидел, как она выходила из своего автомобиля возле дома и решил нанести ей визит.
Дождавшись наступления темноты и убедившись, что дома кроме женщины и ее несовершеннолетнего сына больше никого нет, парень нарвал в соседнем дворе роз и с букетом проник в квартиру к женщине на втором этаже. Его жертва проснулась, почувствовав, что в комнате кто-то есть. При этом, на ее постель сыпались лепестки роз.
Парень придумал историю, что якобы очень влиятельные люди заказали ему изнасиловать и убить свою жертву. Он будто бы согласился на преступление потому, что неизлечимо болен.
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Проболтав с женщиной до утра, парень забрал у нее четыре тысячи долларов и золотые украшения. И пообещал, что вскоре вернется… Едва «киллер» исчез, потерпевшая позвонила в полицию.
«Киллеру"-романтику уже сообщили о подозрении и арестовали на два месяца. Ему грозит до 8 лет лишения свободы», — сообщили в полиции.
Полицейские задержали в Обухове «романтичного киллера с розами», который в начале июня залез ночью в окно к жительнице Петропавловской Борщаговки и до утра вел с ней беседу, изображая маньяка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
«На поиски загадочного киллера понадобилось две недели. Злоумышленником оказался 23-летний житель Киевской области. Свой поступок он объяснил правоохранителям тем, что молодая женщина… ему понравилась. Еще днем парень увидел, как она выходила из своего автомобиля возле дома и решил нанести ей визит.
Дождавшись наступления темноты и убедившись, что дома кроме женщины и ее несовершеннолетнего сына больше никого нет, парень нарвал в соседнем дворе роз и с букетом проник в квартиру к женщине на втором этаже. Его жертва проснулась, почувствовав, что в комнате кто-то есть. При этом, на ее постель сыпались лепестки роз.
Парень придумал историю, что якобы очень влиятельные люди заказали ему изнасиловать и убить свою жертву. Он будто бы согласился на преступление потому, что неизлечимо болен.
Читайте также: В Киеве полиция задержала пьяного водителя
Проболтав с женщиной до утра, парень забрал у нее четыре тысячи долларов и золотые украшения. И пообещал, что вскоре вернется… Едва «киллер» исчез, потерпевшая позвонила в полицию.
«Киллеру"-романтику уже сообщили о подозрении и арестовали на два месяца. Ему грозит до 8 лет лишения свободы», — сообщили в полиции.
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