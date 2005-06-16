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Раздел: Происшествия  
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Националисты требовали отставки начальника патрульной полиции Киева

Националисты требовали отставки начальника патрульной полиции Киева В воскресенье националисты будут проводить вече на Майдане.

В Киеве представители националистических организаций провели акцию с требованием отставки начальника управления патрульной полиции Киева Юрия Зозули.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь “Национальных дружин” Игорь Вдовин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.

“Мы сегодня провели акцию. Сначала митинговали под штабом патрульной полиции в городе Киеве на улице Эрнста, затем переместились на улицу Народного ополчения, где Управление патрульной полиции в Киеве. Главное требование - это отставка господина Зозули. Обращение с этим требованием было передано по последнему адресу. Ни он, ни его заместитель к нам не вышли”, - заявил Вдовин.

Он добавил, что в этой акции принимали участие представители таких националистических организаций, как “Национальные дружины”, “Правый сектор”, “С14”, “Сокол”, “Традиция и порядок”.

Он также заявил, что в воскресенье националисты будут проводить вече на Майдане и ожидают на этом вече Зозулю.

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В свою очередь участник организации "Сокол", депутат Киевсовета из фракции ВО "Свобода" Владимир Назаренко в комментарии Укринформу отметил, что причины проведения акции - избиения правоохранителями националистов в день проведения Марша равенства.
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 Теги: Националисты, Киев

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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