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Раздел: Происшествия  
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На Донбасс прибыли грузовики с военной техникой из РФ

На Донбасс прибыли грузовики с военной техникой из РФОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц.

Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала минимум 15 грузовиков с оружием, которые двигались со стороны границы с Российской Федерацией

Об этом сообщает пресс-служба ООС со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

По результатам мониторинга СММ, ОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц разного калибра на юго-запад от города Луганска (район населенного пункта Бугаевка).

В этом же районе и вблизи населенного пункта Шимшиновка Луганской области, за пределами отвода наблюдатели Миссии задокументировали размещение 32 единиц танков различной модификации.

“Кроме того, по имеющейся информации, возле населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещение колонны техники боевиков, минимум 15 грузовиков, которые двигались со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска “Должанский” на границе с Российской Федерацией”, — говорится в сообщении.

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Указанное, свидетельствует обычно об очередном пополнении арсенала террористов средствами поражения, для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей.
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 Теги: Донбасс, РФ

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Сегодня, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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