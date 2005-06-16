На Донбасс прибыли грузовики с военной техникой из РФ

ОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц.



Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала минимум 15 грузовиков с оружием, которые двигались со стороны границы с Российской Федерацией



Об этом сообщает пресс-служба ООС со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации в Facebook, пишет



По результатам мониторинга СММ, ОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц разного калибра на юго-запад от города Луганска (район населенного пункта Бугаевка).



В этом же районе и вблизи населенного пункта Шимшиновка Луганской области, за пределами отвода наблюдатели Миссии задокументировали размещение 32 единиц танков различной модификации.



“Кроме того, по имеющейся информации, возле населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещение колонны техники боевиков, минимум 15 грузовиков, которые двигались со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска “Должанский” на границе с Российской Федерацией”, — говорится в сообщении.



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Указанное, свидетельствует обычно об очередном пополнении арсенала террористов средствами поражения, для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала минимум 15 грузовиков с оружием, которые двигались со стороны границы с Российской ФедерациейОб этом сообщает пресс-служба ООС со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua По результатам мониторинга СММ, ОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц разного калибра на юго-запад от города Луганска (район населенного пункта Бугаевка).В этом же районе и вблизи населенного пункта Шимшиновка Луганской области, за пределами отвода наблюдатели Миссии задокументировали размещение 32 единиц танков различной модификации.“Кроме того, по имеющейся информации, возле населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещение колонны техники боевиков, минимум 15 грузовиков, которые двигались со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска “Должанский” на границе с Российской Федерацией”, — говорится в сообщении.Указанное, свидетельствует обычно об очередном пополнении арсенала террористов средствами поражения, для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей.



