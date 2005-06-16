Раздел: Происшествия
На Донбасс прибыли грузовики с военной техникой из РФ
ОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц.
Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала минимум 15 грузовиков с оружием, которые двигались со стороны границы с Российской Федерацией
Об этом сообщает пресс-служба ООС со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
По результатам мониторинга СММ, ОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц разного калибра на юго-запад от города Луганска (район населенного пункта Бугаевка).
В этом же районе и вблизи населенного пункта Шимшиновка Луганской области, за пределами отвода наблюдатели Миссии задокументировали размещение 32 единиц танков различной модификации.
“Кроме того, по имеющейся информации, возле населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещение колонны техники боевиков, минимум 15 грузовиков, которые двигались со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска “Должанский” на границе с Российской Федерацией”, — говорится в сообщении.
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Указанное, свидетельствует обычно об очередном пополнении арсенала террористов средствами поражения, для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей.
Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала минимум 15 грузовиков с оружием, которые двигались со стороны границы с Российской Федерацией
Об этом сообщает пресс-служба ООС со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
По результатам мониторинга СММ, ОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц разного калибра на юго-запад от города Луганска (район населенного пункта Бугаевка).
В этом же районе и вблизи населенного пункта Шимшиновка Луганской области, за пределами отвода наблюдатели Миссии задокументировали размещение 32 единиц танков различной модификации.
“Кроме того, по имеющейся информации, возле населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещение колонны техники боевиков, минимум 15 грузовиков, которые двигались со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска “Должанский” на границе с Российской Федерацией”, — говорится в сообщении.
Читайте также: В Донбасс прибыли очередные эшелоны с военной техникой РФ. Видео
Указанное, свидетельствует обычно об очередном пополнении арсенала террористов средствами поражения, для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей.
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