Раздел: Происшествия
ЧП во Львове: трамвай переехал женщину
Пострадавшая в реанимации
Во Львове женщина попала под трамвай и потеряла ногу. Об этом сообщает пресс-служба Львовской мэрии, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Происшествие произошло в четверг, 21 июня, около трех часов дня, на конечной станции трамвая №3, по улице Княгини Ольги, возле львовского "Аквапарка". На место ЧП оперативно вызвали спасателей и скорую медицинскую помощь. Женщину извлекли из-под трамвая и доставили в больницу. "На место происшествия оперативно прибыли медики, работники ГСЧС, службы ЛКП "Львовэлектротранс".
Обстоятельства происшествия выясняются", – сообщает пресс-служба мэрии Львова. Как сообщил главный врач коммунальной городской клинической больницы № 8 Василий Обаранець, состояние женщины тяжелое, но стабильное. Известно, что ей уже провели операцию и она находится в реанимации.
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Пострадавшей вынуждены были ампутировать правую ногу. Угрозы для ее жизни нет. Потерпевшей оказалась 42-летняя жительница села Бориня Турковского района Львовской области.
Во Львове женщина попала под трамвай и потеряла ногу. Об этом сообщает пресс-служба Львовской мэрии, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Происшествие произошло в четверг, 21 июня, около трех часов дня, на конечной станции трамвая №3, по улице Княгини Ольги, возле львовского "Аквапарка". На место ЧП оперативно вызвали спасателей и скорую медицинскую помощь. Женщину извлекли из-под трамвая и доставили в больницу. "На место происшествия оперативно прибыли медики, работники ГСЧС, службы ЛКП "Львовэлектротранс".
Обстоятельства происшествия выясняются", – сообщает пресс-служба мэрии Львова. Как сообщил главный врач коммунальной городской клинической больницы № 8 Василий Обаранець, состояние женщины тяжелое, но стабильное. Известно, что ей уже провели операцию и она находится в реанимации.
Читайте также: В Харькове трамвай переехал женщину
Пострадавшей вынуждены были ампутировать правую ногу. Угрозы для ее жизни нет. Потерпевшей оказалась 42-летняя жительница села Бориня Турковского района Львовской области.
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