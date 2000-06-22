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ЧП во Львове: трамвай переехал женщину

ЧП во Львове: трамвай переехал женщину Пострадавшая в реанимации

Во Львове женщина попала под трамвай и потеряла ногу. Об этом сообщает пресс-служба Львовской мэрии, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Происшествие произошло в четверг, 21 июня, около трех часов дня, на конечной станции трамвая №3, по улице Княгини Ольги, возле львовского "Аквапарка". На место ЧП оперативно вызвали спасателей и скорую медицинскую помощь. Женщину извлекли из-под трамвая и доставили в больницу. "На место происшествия оперативно прибыли медики, работники ГСЧС, службы ЛКП "Львовэлектротранс".

Обстоятельства происшествия выясняются", – сообщает пресс-служба мэрии Львова. Как сообщил главный врач коммунальной городской клинической больницы № 8 Василий Обаранець, состояние женщины тяжелое, но стабильное. Известно, что ей уже провели операцию и она находится в реанимации.

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Пострадавшей вынуждены были ампутировать правую ногу. Угрозы для ее жизни нет. Потерпевшей оказалась 42-летняя жительница села Бориня Турковского района Львовской области.
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 Теги: Львов, трамвай

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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